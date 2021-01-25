Прем’єра 3 сезону легендарної драми "Кріпосна" відбудеться восени 2021 року.

Опубліковано перші кадри зі зйомок 3 сезону серіалу "Кріпосна" від Аліни Коваленко, яка зіграла роль Ольги Родзевич. Читайте такожРозкрито подробиці третього сезону серіалу "Кріпосна"

Артистка зізналася, що її героїня зміниться, і в дуже несподіваний бік. Про це повідомляє СТБ у своєму Telegram-каналі.

"Ольга феміністично налаштована і завжди готова обстоювати права жінок. Справжня, противиться несправедливим правилам і устоям. Моя героїня — це доказ того, що жінка нічим не гірша за чоловіка в будь-якій сфері", — каже Коваленко.

Прем’єра 3 сезону легендарної драми "Кріпосна" відбудеться восени 2021 року.

Раніше повідомлялося, що у продовженні нашумілого серіалу роль Каті Вербицької виконає висхідна зірка кіно Соня Прісс.

Що відомо про популярність серіалу "Кріпосна"

"Кріпосна" продовжує завойовувати міжнародний ринок. У липні 2019 року серіал з приголомшливим успіхом пройшов на польському телеканалі TVP1. Польські глядачі обговорювали проект нарівні з "Грою престолів".

Також серіал побачили в Литві, Казахстані, Росії та Білорусі. Права на показ продані в Японію, Чехію, Угорщину, Словаччину, Болгарію, Латвію, Естонію, Грузію, на території Латинської Америки й у балканські країни.

Влітку цього року серіал був проданий в Іспанію і став першою українською багатосерійною драмою, яку придбав іспанський телеканал.

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Автор: Ольга Робейко