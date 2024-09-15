Свого часу цей український кінооператор отримав "фантастичну" пропозицію працювати в Москві, але відмовився.

В Одесі помер відомий український кінооператор-постановник, заслужений діяч мистецтв, кавалер ордена "За заслуги" III ступеня Леонід Бурлака. На його рахунку багато фільмів, в тому числі "Вірність", який на Венеціанському кінофестивалі 1965 року отримав приз "За найкращий дебют".

Про це повідомили в Одеському відділенні Національної спілки кінематографістів. "Після тривалої та тяжкої хвороби, відійшов у засвіти легендарний кінооператор Леонід Бурлака. Він народився в Одесі у жовтні 1938 року і, як справжній одесит, впродовж всього життя залишав рідне місто лише тоді, коли виїжджав чи то на навчання, чи у кіноекспедиції", - йдеться у дописі відділення у соцмережі.

Як зазначають колеги Бурлаки, з дитинства він захопився фотографією, у 18 років вже працював на телебаченні – освітлювачем, асистентом оператора, оператором, з 1961 року, ще до закінчення профільного вишу – на кіностудії.

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Йдеться, що одесит разом з дипломом вишу одержав "фантастичну для будь-кого іншого" пропозицію творчої роботи на "Мосфільмі", але відмовився у жорсткій формі. Сказав, що його місто – Одеса.

"Його ім’я – в титрах фільмів, які не лише знали всі за минулих часів, але й пам’ятають та багаторазово переглядають сьогодні, коли минули десятки років. Одна "Ера милосердя" ("Місце зустрічі змінити не можна") чого варта… А "Вірність", що принесла її творцям та студії приз Венеційського МКФ… А "Прощавай" та "Поїзд у далекий серпень"… Чотири десятки прокатних стрічок, два десятки телевізійних – такий доробок зазначено у творчій картці оператора-постановника, Леоніда Бурлаки", - наголошується у заяві.

Серед його фільмів також - "Мушкетери 4 "А"", "Хлоп’ята їхали на фронт", "Чарівне коло", "Золоті черевички", "Взяти живим", "Двоє в пісках", "Поки не випав сніг...", "Павутиння", "Без нашийника" (приз "За найкращий фільм" V Відкритого фестивалю фільмів для дітей та юнацтва), "Як коваль щастя шукав" та інші.

Прощання з Бурлакою відбудеться на Одеській кіностудії у вівторок, 17 вересня, о 12.00.

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