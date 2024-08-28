Олександр Сердюк загинув під час виконання бойового завдання.

Український артист-вокаліст Олександр Сердюк, який працював у Київському академічному театрі українського фольклору "Берегиня", трагічно загинув на фронті. На момент смерті актору був 41 рік.

Сумну звістку повідомив у вівторок, 27 серпня, мер Гребінківської міської ради, Полтавщина, звідки був родом Сердюк. Міський голова Віталій Колісніченко висловив співчуття рідним та вшанував пам'ять артиста.

У своєму Facebook він зазначив, що Олександр поповнив лави ЗСУ у квітні 2024 року. Вокаліст служив у найгарячіших точках, де під час виконання бойового завдання, отримав тяжке поранення.

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Побратими Сердюка згадують про нього як про порядну, талановиту та сміливу людину, яка завжди приходила на допомогу іншим.

"І знову в нашій громаді велика втрата… І знову ми всі у глибокій скорботі... На рідну землю навіки повертається наш загиблий Герой Сердюк Олександр Олександрович. У пам'яті всіх залишиться доброю, порядною, талановитою, щирою і чесною людиною, люблячим і турботливим сином, вірним товаришем, який завжди поспішав на допомогу своїм друзям. Він любив родину, цінував дружбу та відносини з бойовими побратимами", – написав Колісніченко.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на війні загинув актор Дніпровського національного театру Андрій Касьянов. Чоловіку було 27 років.

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