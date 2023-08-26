З 1986 року він працював режисером у театрі "Ленком".

Режисер і сценарист Гліб Панфілов помер у віці 89 років, повідомляє російський DW з посиланням на директора театру "Ленком" Марка Варшавера. У травні повідомлялося, що Панфілова госпіталізували з інсультом.

Гліб Панфілов зняв десятки документальних і художніх фільмів: "У колі першому", "Васса", "Мати", "Іван Денисович" та інші, а також написав сценарій до стрічок "Стомлені сонцем 2" і "Людина, якій щастило". З 1986 року він працював режисером у театрі "Ленком".

У 1990 році на Каннському кінофестивалі Панфілова нагородили спеціальним призом за видатні художні досягнення за фільм "Мати".

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Смерть представників мистецтва - останні випадки

Помер відомий український актор Юрій Потапенко. Він грав у Молодому театрі і віддав сцені 32 роки свого життя. Артисту було 58 років, новина про його раптову смерть дуже засмутила його колег. Інформацію про смерть артиста також підтвердила відома українська актриса Тамара Яценко. Вона зазначила, що у Потапенко залишилися дружина і син.

Також нещодавно стало відомо про смерті легендарного співака Тото Кутуньо. Його не стало у віці 80 років. Причина смерті поки невідома, проте варто відзначити, що артист багато років боровся з онкологією.

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