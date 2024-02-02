У віці 76 років помер відомий американський актор, продюсер і режисер Карл Везерс. Про це пише Deadline з посиланням на заяву його сім'ї.

"Ми глибоко засмучені смертю Карла Везерса. Він мирно помер уві сні у четвер, 1 лютого 2024 року. ... Карл був винятковою людиною, яка прожила надзвичайне життя. Завдяки своєму внеску в кіно, телебачення, мистецтво та спорт він залишив незгладимий слід і отримав визнання у всьому світі та серед різних поколінь. Він був улюбленим братом, батьком, дідусем, партнером і другом", - йдеться в повідомленні.

Чим відомий Карл Везерс:

Везерс народився 14 січня 1948 року в Новому Орлеані. Він серйозно займався американським футболом, але вже в 1974 році вирішив присвятити собі акторству.

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За свою кар'єру він знявся у понад 75 фільмах та телевізійних шоу. Найбільшу популярність йому принесла роль Аполло Кріда в перших чотирьох фільмах "Роккі", в яких він знявся разом з Сильвестром Сталлоне.

Він також знявся в таких фільмах: "Хижак", "Ніккі, диявол-молодший" і "Щасливчик Гілмор". За роль в серіалі "Мандалорець" (2019 рік) його номінували на премію "Еммі" як кращого запрошеного актора в драматичному телесеріалі.

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