В український прокат фільм вийде 1 грудня 2022 року, одночасно зі світовою прем'єрою.

Вийшов офіційний трейлер різдвяної екшн-комедії "Люта нічка" (Violent Night) з зіркою "Дивних див" та "Чорної вдови" Девідом Гарбором в головній ролі.

Як повідомляє прес-служба B&H film distribution, в український прокат фільм вийде 1 грудня 2022 року, одночасно зі світовою прем'єрою.

За сюжетом фільму, у розпал різдвяних свят на одній з вечірок група жорстоких найманців бере у заручники заможну родину. Допомогу чекати нізвідки, тому Санта Клаусу доведеться самотужки рятувати Різдво.

Окрім Гарбора у фільмі знялися Джон Легвізамо ("Джон Вік", "Явище", "Енканто"), Кем Жиґанде ("Сусідка по кімнаті", "Сутінки") та інші.

Режисером фільму виступив норвежець Томмі Віркола ("Мертвий сніг", "Сім сестер", "Мисливці за відьмами").

Спродюсувала стрічку та ж команда, що відповідала за фільми "Ніхто" та "Швидкісний поїзд".

Також вийшов офіційний постер до фільму.

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо, що персонаж Девіда Гарбора з "Чорної вдови" Олексій Шостаков / Червоний Страж приєднається до складу антисупергеройської команди у фільмі "Громовержці" (Thunderbolts) в рамках кіновсесвіту Marvel. Вихід фільму в прокат забланований на літо 2024 року.

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