Реліз продовження можна очікувати до 2026 року.

Екранізація культової серії ігор Fallout від Amazon і Bethesda була офіційно продовжена на другий сезон майже одразу після прем'єри першого, проте подробиці про продовження залишалися в тіні. Тепер же з'явилися нові відомості: акторка Леслі Аггамс, яка виконує роль Бетті Пірсон - доглядачки Сховища 33, розповіла про швидкий початок зйомок.

У недавньому інтерв'ю Аггамс висловила радість від повернення до роботи над серіалом: "Це приголомшливе шоу". Відповідаючи на запитання про початок зйомок другого сезону, вона повідомила: "Ми приступимо до цього в листопаді. Я в захваті".

Перший сезон Fallout почали знімати в липні 2022 року, а його прем'єра відбулася у квітні 2024 року. З огляду на такі часові рамки, не варто очікувати швидкого виходу другого сезону. Якщо процес виробництва піде за аналогічним графіком, нові епізоди можуть вийти не раніше 2026 року.

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Нагадаємо, що серіал Fallout заснований на однойменній серії постапокаліптичних ігор, які здобули широке визнання за своє глибоке опрацювання світу й атмосферу. Перший сезон отримав позитивні відгуки як від шанувальників оригінальних ігор, так і від нових глядачів, що і стало причиною швидкого продовження на другий сезон.

Нагадаємо, що сьогодні стало відомо, що розробку фанатського ремейка першого Fallout було закрито. Розробникам не вистачає ресурсів для завершення проєкту, проте вони сподіваються, що хтось зможе продовжити їхню справу.

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