Перший сезон серіалу за мотивами однойменної відеогри вийшов 11 квітня.

Стрімінговий гігант Amazon Prime Video продовжив на другий сезон постапокаліптичний пригодницький серіал "Фолаут" (Fallout), через тиждень після виходу першого сезону.

"Ми б не хотіли тримати вас зараз у напрузі, чи не так? Побачимося знову в Пусткці в другому сезоні", – повідомила кінокомпанія на своїй сторінці в Instagram.

Будь-які деталі з приводу дати початку зйомок продовження серіалу і, тим паче, дати його виходу, наразі невідомі.

Зазначимо, перший сезон серіалу "Фолаут", знятого за мотивами однойменної культової серії відеоігор від Interplay Entertainment, вийшов 11 квітня 2024 року – усі вісім серій одночасно.

Події серіалу відбуваються в майбутньому після ядерного конфлікту. У цій альтернативній історії досягнення в галузі ядерних технологій після Другої світової війни призвели до виникнення ретрофутуристичного суспільства і подальшої війни за ресурси. Ті, хто вижив, сховалися в радіоактивних бункерах, відомих як Сховища, побудованих для збереження людства в разі ядерного знищення. Два століття потому молода жінка, нащадок перших мешканців одного з багатьох Сховищ, залишає єдине життя, яке вона коли-небудь знала, вирушаючи в небезпечну подорож до ворожої і дикої Пустки на місці спустошеного Лос-Анджелеса.

Головні ролі в серіалі виконали Елла Пернелл ("Пипець 2", "Малефісента", "Армія мерців"), Волтон Гоггінс ("Джанго вільний", "Мерзенна вісімка", "Людина-мураха і Оса") та Ерон Мотен ("Моцарт у джунглях", "Визволення"). Також одна з важливих ролей дісталася Кайлу Маклахлену ("Твін Пікс", "Дюна Девіда Лінча", "Секс і місто").

Творцями серіалу стало подружжя Ліза Джой і Джонатан Нолан (молодший брат режисера Крістофера Нолана), які до цього також вигадали науково-фантастичний серіал "Світ Дикого Заходу".

За підсумками першого тижня переглядів шоу отримало високі оцінки як від критиків, так і від глядачів. Наразі оцінка серіалу на IMDb становить 8,6 з 10 балів, тоді як на Rotten Tomatoes він отримав 94% схвалення від критиків і 89% від глядачів. Водночас на Metacritic кіноексперти оцінили його у 73 зі 100 балів, а широка аудиторія – у 6,6 з 10 балів, що в обох випадках відповідає характеристиці "в цілому позитивні відгуки".

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