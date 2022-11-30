Джо Пеші, який зіграв грабіжника Гаррі, серйозно постраждав, знімаючи легендарний момент з палаючою шапкою.

Зірка легендарного фільму "Сам удома" Джо Пеші отримав опік під час зйомок легендарної сцени з палаючою шапкою. Актор, який зіграв грабіжника Гаррі, розповів про це тільки зараз, пише видання People.

Напередодні Різдва, коли мільйони глядачів по всьому світу переглядають культові фільми, Пеші вирішив видати деякі таємниці знімального процесу. Так, Джо відіграв цю сцену без дублера. Він отримав серйозні опіки:

"У комплекті з очікуваними ударами, синцями та загальним болем, пов'язаним із певним типом фізичного гумору, я отримав цілком серйозні опіки на маківці під час тієї сцени, де горить шапка Гаррі".

Також у актора запитали, чи хотів він знову повернутися до ролі бандита Гаррі. Джо Пеші відповів, що сьогодні відтворити ту магію серії фільмів "Один вдома" з його участю вже навряд вийде.

"Втім, ніколи не говори ніколи", – додав Пеші.

Актор також додав, що за часів зйомок спеціально намагався менше контактувати з виконавцем ролі Кевіна, щоб в кадрі між персонажами зберігалася динамічність.

"Я навмисно обмежив свою взаємодію з ним, щоб зберегти динаміку між його персонажем Кевіном і моїм персонажем Гаррі. Я не хотів, щоб на екрані показували, що ми в якійсь мірі дружимо. Я хотів зберегти цілісність ворожих відносин", - сказав Пеші.

Нагадаємо, американського музиканта і актора Девіна Ретрея, який зіграв Базза Маккалістера в різдвяній комедії "Сам удома", звинуватили в насильстві.

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