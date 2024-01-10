Зйомки фільму "Мандалорець і Грогу" планують розпочати вже цього року.

Кіновсесвіт "Зоряні війни" (Star Wars) поповниться повнометражним фільмом "Мандалорець і Грогу" (The Mandalorian & Grogu), який стане продовженням популярного однойменного серіалу з Педро Паскалем у жанрі космічний вестерн.

Як пише Variety, режисером фільму стане Джон Фавро, який також є творцем оригінального серіалу. Зйомки фільму планують розпочати вже цього року. На даний момент будь-які подробиці фільму не розкриваються. У тому числі невідомо, в який часовий проміжок будуть розвиватися його події, адже зараз також ведеться розробка четвертого сезону серіалу.

"Мені подобалося розповідати історії, дія яких відбувається в багатому світі, створеному Джорджем Лукасом. Перспектива вивести Мандалорця і його учня Грогу на великий екран надзвичайно захоплююча", – заявив Фавро, коментуючи анонс майбутнього фільму.

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Фавро продюсуватиме фільм "Мандалорець і Грогу" разом із президентом Lucasfilm Кетлін Кеннеді та творцем "Асоки" з Росаріо Доусон у головній ролі Дейвом Філоні, який також працював над "Мандалорцем".

"Джон Фавро та Дейв Філоні представили двох нових улюблених персонажів у "Зоряних війнах", і ця нова історія ідеально підходить для великого екрану", – сказала Кеннеді.

Останній фільм із всесвіту Star Wars – "Зоряні війни: Скайвокер. Сходження" – вийшов у 2019 році, зібравши у світовому прокаті 1 мільярд доларів і ставши грандіозним завершенням оригінальних дев'яти фільмів. Після цього йшли розмови про майбутній фільм із серії "Зоряні війни" від боса Marvel Кевіна Файгі, проте в листопаді 2023 року його офіційно скасували.

Водночас, на початку 2024 року стало відомо, що режисер Шармін Обейд-Чіной ("Міс Марвел") поставить новий фільм франшизи за сценарієм Стівена Найта ("Гострі картузи") з Дейзі Рідлі (Рей в останніх трьох фільмах франшизи) в головній ролі. Також в розробці знаходяться стрічка Джеймса Менголда ("Логан", "Аутсайдери", "Індіана Джонс і Реліквія долі"), присвячена "першому джедаю", і робота Дейва Філоні, яка зосередиться на Новій республіціта буде пов'язана з серіалами "Асока", "Мандалорець" і "Книга боби Фета", над якими він раніше працював.

Серіали Star Wars

За час відсутності на великих екранах всесвіт "Зоряних воєн" активно поповнювалася серіалами. У 2019 році вийшов серіал "Мандалорець", дія якого розгорталася через п'ять років після подій фільму "Повернення джедая". У центрі сюжету фільму – самотній мисливець за головами Дін Джарін, який бере під свій захист наділеного Силою малюка Грогу (глядачі прозвали його Бейбі Йодою через схожість зі знаменитим гранд-майстром Ордена джедаїв). Роль Мандалорця, який практично ніколи не знімає свій шолом, в серіалі виконує Педро Паскаль (серіали "Нарко", "Останні з нас"). У 2020 році вийшов другий сезон серіалу, а в 2023 – третій.

У 2021 році вийшов перший спін-офф "Мандалорця" – серіал "Книга Боби Фетта", а в 2023 – ще один спін-офф "Асока", який вже продовжили на другий сезон. Також у 2022 році вийшли серіал "Обі-Ван Кенобі" про персонажа Юена Макгрегора з другої трилогії ЗВ (1999-2005) і "Андор", що є приквелом до фільму "Ізгой-один. Зоряні Війни: Історії " (2016). Останній був продовжений на другий сезон, який вийде в 2025 році. Тим часом, в 2024 році повинні вийти серіали "Аколіт" і "Опорна команда".

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