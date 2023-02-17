Також сервіс випустив огляд найважливіших сцен з попередніх сезонів, які варто згадати до нового сезону.

Стрімінговий сервіс Disney+ випустив кумедний тизер до 3 сезону космічного вестерну "Мандалорець" (The Mandalorian) з франшизи "Зоряні війни", який стартує вже 1 березня 2023 року.

У новому ролику Дін Джарін у компанії Грогу навідався до старого знайомого Гріфа Карга. Останній хоче запропонувати Мандо нову роботу, але в того інші плани. Тим часом, малий Грогу все ще не може контролювати свою пристрасть до смаколиків.

Також сервіс випустив огляд найважливіших сцен з попередніх двох сезонів та серіалу "Книга Боби Фетта", які варто згадати до нового сезону.

"Мандалорець" – що відомо про третій сезон

Серіал "Мандалорець" з франшизи "Зоряні війни" розповідає про мисливця за головами Дін Джаріна, який належить до клану могутніх космічних воїнів мандалорців, що колись давно були ворогами джедаїв. На початку серіалу герой отримав завдання доставити вантаж, яким виявилося маленьке зелене створіння, схоже на магістра Йоду. Розуміючи, що замовники мають лихі плани щодо малого, Мандалорець викрадає його, бере під свою опіку та обіцяє воз'єднати його з джедаями. Поступово вони стають друзями.

У 2 сезоні Мандо віддає Грогу (так звуть малого) на виховання Люку Скайвокеру, однак у серіалі "Книга Боби Фетта" той вирішує закинути джедайське навчання та повертається до Дін Джаріна. Останній, при цьому, у 2 сезоні заради Грогу порушує головне правило кодексу мандалорців, якому вони повинні суворо слідувати – ніколи не знімати свій шолом. Паралельно він дізнається про існування різних груп мандалорців, які не мають таких суворих правил.

У 3 сезоні, судячи з трейлерів, Дін Джарін вирушить до знищеної планети Мандалор, щоб спокутати провину за порушення кодексу. При цьому важливу роль в сезоні відіграватиме Бо-Катан Крайз – колишня правителька Мандалора і лідер групи менш консервативних мандалорців під назвою "Нічні сови". Нагадаємо, щоб мати право знову претендувати на престол на Мандалорі, вона має в бою заволодіти чорним світловим мечем, яким нині володіє Дін Джарін.

Головну роль у серіалі, як і раніше, виконує Педро Паскаль ("Гра престолів", "Нарко", "Останні з нас", "Потрійний кордон", "Диво-жінка 1984", "Нестерпна тяжкість величезного таланту").

Сценарій до усіх епізодів 3 сезону написав Джон Фавро, який, власне, є автором серіалів "Мандалорець" та "Книга Боби Фетта". Сезон матиме 8 епізодів, які виходитимуть по одному раз на тиждень з 1 березня по 19 квітня 2023 року.

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