Помер композитор, який написав музику до серіалу 'Секретні матеріали'

Сноу відомий музикою до безлічі серіалів.

Помер автор головної музичної теми серіалу "Секретні матеріали" Марк Сноу. Композитору було 78 років, він помер у себе вдома в Коннектикуті, повідомляє Variety.

Музика із заставки науково-фантастичного телешоу (загалом вийшло 11 сезонів "Секретних матеріалів", включно з перезапуском 2008 року) стала "несподіваним" хітом 90-х.

Сноу 15 разів номінували на премію "Еммі" (шість із них - за "Секретні матеріали"), він написав музику до більш ніж 200 епізодів "Секретних матеріалів". Він також створював саундтреки і для інших проєктів, серед яких "Таємниці Смолвіля", "Та, що розмовляє з примарами", "Її звали Нікіта", "Гелтер Скелтер" і "Блакитна кров".

Відео дня

Зазначається, що композитор, який здобув освіту в Джульярдській школі, починав, як і більшість композиторів телебачення в 1970-х, писати для повного оркестру, але Сноу був одним із перших, хто перейшов у повністю електронне середовище наприкінці 1980-х, працюючи самотужки у своїй домашній студії. Усю музику для ТБ "Секретних матеріалів" (іноді до 40 хвилин у щотижневому епізоді) було створено на його синтезаторах, семплерах та інших музичних машинах.

Загибель працівників кіноіндустрії

Учора помер голлівудський актор Майкл Медсен. Чоловіка виявили без ознак життя в його будинку в Малібу. Він помер на 68-му році життя.

Медсен найбільш відомий своїми ролями у фільмах Квентіна Тарантіно та культових кримінальних фільмах. Він знявся у стрічках "Скажені пси", "Убити Білла: Кривава справа цілком", "Донні Браско", "Мерзенна вісімка" і "Одного разу в Голлівуді".

Вас також можуть зацікавити новини: