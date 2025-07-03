Його представниця назвала причину смерті.

Брутальний актор Майкл Медсен, найбільш відомий за ролями в легендарних фільмах Квентіна Тарантіно, помер сьогодні вранці. Йому було 67 років.

Як пише Hollywood Reporter, поліцейські знайшли Медсена непритомним у його будинку в Малібу.

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Ліз Родрігес, його представниця, сказала: "У Майкла була зупинка серця".

Нагадаємо, Медсен зіграв у таких тарантінівських фільмах як: "Скажені пси", "Убити Білла" і "Мерзенна вісімка", а також "Одного разу в Голлівуді".

Як зазначило видання, в офіційній біографії Медсена сказано, що він "збалансував інтенсивність з інтроспекцією... чи то діалог, від якого моторошно в захваті, чи тиха зйомка моменту... Він привносив гостроту і душу в кожну роль, і його неминущий вплив на американський кінематограф незаперечний".

Крім тарантінівських фільмів він ще знявся в низці фільмів, серед яких: "Військові ігри" (1983), "Самородки" (1984), "Дорз" (1991), "Тельма і Луїза" (1991), "Звільніть Віллі" (1993), "Особина" (1995), "Донні Браско" (1997), "Помри, але не зараз" (2002), "Місто гріхів" (2005) і "Дуже страшне кіно 4" (2006).

Цікаво, що для зйомок продовження Тарантіно, "Кримінального чтива" (1994), Медсен відмовився від ролі Вінсента Веги, яка потім дісталася Джону Траволті.

Замість цього Медсен зіграв роль гангстера Сонні Блека в кримінальному фільмі "Донні Браско" режисера Майка Ньюелла.

Загалом у кар'єрі актора, яка розпочалася в 1980-х роках, 346 робіт.

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Взимку відомий американський актор, який двічі отримав "Оскар", помер зі своєю дружиною в один день. Їхні тіла знайшли в їхньому будинку в Санта-Фе.

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