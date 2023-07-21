В український прокат фільм має вийти 9 листопада 2023 року.

Marvel Studios випустила повний трейлер до супергеройського фільму "Марвели" (The Marvels) в рамках п'ятої фази кіновсесвіту Marvel.

В новому трейлері глядачам розповіли трохи більше про сюжет майбутнього фільму. Зокрема, глядачам нарешті стало зрозуміло, яким чином Керол Денверс (вперше предствлена у фільмі "Капітан Марвел" 2019 року у виконанні Брі Ларсон), агент М.Е.Ч. Моніка Рамбо (вперше предствлена у серіалі "ВандаВіжн" 2021 року у виконанні Тейони Перріс) та Камала Хан (вперше представлена у серіалі "Міс Марвел" 2022 року у виконанні Іман Веллані) отримали здатність обмінюватися силами.

Також у ролику було приділено більше уваги головній антагоністці фільму – воїну з інопланетної раси кріі Дар-Бенн, роль якої зіграла Заві Ештон ("Оксамитова бензопила", "Нічні звірі").

Щоб перемогти ворога, три зовсім не схожі супергероїні мають працювати як єдина команда та допомогти одна одній опанувати нові сили.

Крім того, у фільмі знову з'являться Семюел Л. Джексон в ролі Ніка Ф'юрі та Рендал Парк у ролі агента Джиммі Ву ("Людина-мураха та Оса", "ВандаВіжн"), а також смертоносний флеркен Гуся, що маскується під рудого кота ("Капітан Марвел"). Також свої ролі повторять низка акторів, які зіграли родичів Камали Хан в серіалі "Міс Марвел".

Режисером фільму виступила Ніа Дакоста, яка до цього зняла трилер "Лісок" та фільм жахів "Кендімен".

В український прокат фільм має вийти 9 листопада 2023 року, якщо, звісно, його реліз не перенесуть через загальноамериканський страйк сценаристів та акторів.

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