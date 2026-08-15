Більше Доктора Дума: вийшов новий трейлер 'Месників' (відео)

В український прокат фільм вийде 17 грудня 2026 року.

Кінокомпанія Marvel Entertainment показала новий трейлер супергеройського екшну "Месники: Сходження Доктора Дума" (Avengers: Doomsday).

Цього разу в ролику було приділено більше уваги головному антагоністу – Доктору Думу у виконанні Роберта Дауні-молодшого, який до цього грав супергероя Тоні Старка (Залізну людину) у фільмах про "Месників".

Події фільму відбуватимуться через чотирнадцять місяців після подій "Громовержців" (2025). Доктор Дум прагне знищити мультивсесвіт, щоб залишити єдину часову шкалу під своїм одноосібним правлінням. Щоб зупинити його, Тор збирає нову команду супергероїв з різних реальностей, закликаючи їх об'єднатися заради порятунку всього існування. В підсумку класичні Месники, вакандійці, Фантастична четвірка, Нові Месники та команда "оригінальних" Людей Ікс об'єднують зусилля, щоб протистояти цим зловісним планам.

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Відповідно, до своїх ролей повернуться чимало улюблених героїв з абсолютно різних кіновсесвітів.

Зокрема, на екранах можна буде побачити Кріса Гемсворта (Тор), Кріса Еванса (Стів Роджерс / Капітан Америка), Себастіана Стена (Бакі Барнс / Зимовий Солдат), Тома Гіддлстона (Локі), Ентоні Макі (Сем Вілсон / новий Капітан Америка), Денні Раміреса (Хоакін Торрес / нови Сокіл), Пола Радда (Скотт Ленґ / Людина-мураха), Кетрін Ньютон (Кессі Ленґ), Флоренс П'ю (Єлена Бєлова / Чорна вдова), Ваятта Расселла (Джон Вокер / Агент США), Девіда Гарбора (Олексій Шостаков / Червоний вартовий) та Ганну Джон-Кеймен (Ейва Старр / Примара) зі складу старих та нових "Месників".

З "Людей Ікс" до своїх ролей повернуться Патрік Стюарт (Чарльз Ксав'єр / Професор Ікс), Ієн Мак-Келлен (Магнето), Джеймс Марсден (Скотт Саммерс / Циклоп), Ребекка Ромейн (Містік) та Ченнінг Татум (Гамбіт), а з "Фантастичної четвірки" – Педро Паскаль (Рід Річардс / Містер Фантастік"), Ванессі Кірбі (Сью Шторм / Жінка-невидимка), Джозеф Квінн (Джонні Шторм / Людина-факел) та Ебон Мосс-Бахрах (Бен Грімм / Істота).

Крім того, Симу Лю повторить роль Сю Шан-Чі з "Шан-Чі та легенда десяти кілець", а з "Чорної пантери" до франшизи повернуться Летиція Райт ( Шурі / Чорна Пантера), Вінстон Дюк (М'Баку) та Теноч Уерта (Немор).

В український прокат фільм вийде 17 грудня 2026 року.

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