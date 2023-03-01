Також він розповів про Пашу Лі, який знімався у фільмі та загинув майже рік тому.

Український режисер Ахтем Сеітаблаєв розповів про свій фільм "Мирний-21", який він презентував 22 лютого. За його словами, ця робота, в першу чергу, розповідає про довіру.

"Якщо в декількох словах, цей фільм про довіру. Про те, що довіра є однією з фундаментальних цінностей в житті кожної людини... Довіра в родині, довіра поміж друзів, довіра поміж сусідів, довіра, власне, держави до своїх громадян і громадян до своєї держави", - розповів Сеітаблаєв у "Сніданку з 1+1".

Він пригадав, як 27 лютого 2014 року стояв посеред Сімферополя у Криму і на власні очі спостерігав як люди, що за своєю присягою мали б дотримуватися статуту та виконувати службові обов'язки, цього не виконали. На думку Сеітаблаєва, це сталося через те, що "русский мир" протягом десятиріч був присутній у Криму. Ця присутність була агресивною.

"А от саме ті, хто не зрадив тоді, стали для мене прикладом. І коли я почув історію про Луганський прикордонний загін, я спочатку в неї не повірив. Тому що ну як так, 85% особового складу штабу луганського прикордонного загону на той час складалося саме з місцевих мешканців", - додав Сеітаблаєв.

Він вважає, що фільм про честь і сміливість луганських прикордонників має нагадати про стереотипи, які ширяться суспільством. За словами Сеітаблаєва, не треба думати, що у Луганську не жили патріоти України.

"Нам всім болить і Крим, і Луганськ, і Донецьк. І той наратив, ну іноді ми, захоплюючись емоціями, вважаємо, що Луганськ і Донецьк - суцільна зрада, а захід України - це суцільні патріоти. Це не зовсім так", - наголосив Сеітаблаєв та додав, що хоче, аби його діти пишалися тим, що вони українці.

Ведучі нагадали, що одну з головних ролей у фільмі Сеітаблаєва зіграв Паша Лі, який загинув майже рік тому. Сеітаблаєв поділився спогадами про актора.

"Це абсолютно історія про нього... Паша родом із Криму, народився у Євпаторії. Його тато - кореєць, мама - із західної України. А сам він жартома казав: "Я - гуцул"... Він зіграв майже самого себе, ніхто з нас не повірив, що він загинув. Тому що від нього було стільки світла, що поєднати загибель Паші та, власне, Пашу було неможливо", - розповів Сеітаблаєв.

Також він додав, що мета фільму - підкреслити те, що дійсно існують ті військові підрозділи, ті чесні люди, які не пішли проти своєї країни та не перейшли на бік ворога.

"Коли ти бачиш все це на власні очі, це почуття зневіри, безпорадності і безсилля воно просто тебе руйнує. І коли ти бачиш приклад того, що є ті, хто дійсно тримає своє слово і бере на себе відповідальність... Власне це і дає тобі віру в те, що все може бути", - пояснив режисер.

Фільм "Мирний-21" - опис та трейлер

Режисером фільму став Ахтем Сеітаблаєв, на його рахунку такі фільми, як "Кіборги", "Номери" та "Захар Беркут". Відомо, що нині він служить у ЗСУ.

У фільмі розповідається про луганський прикордонний загін. Сепаратисти та спецслужби РФ намагалися завербувати бійців, ті не погодилися зрадити Україну. Нагадаємо, раніше УНІАН вже давав повну рецензію на фільм "Мирний-21".

Вас також можуть зацікавити новини: