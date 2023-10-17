В український прокат фільм Соломії Томащук вийде вже 2 листопада 2023 року.

Кінокомпанія FILM.UA Distribution представила трейлер українського гостросюжетного трилера "Між нами", головні ролі в якому зіграли Ірма Вітовська ("Леся+Рома", "Брама", "Мої думки тихі", "Коза Ностра. Мама їде") та Анастасія Пустовіт ("Коли падають дерева", "Перші ластівки").

В основі сюжету фільму – аб’юзивні стосунки двох жінок, які стають заручницями випадкового вбивства: дівчини Саші з травматичним минулим та хаотичними любовними стосунками і лікарки Ані. Під час перегляду глядач фільму зможе стати безпосереднім свідком карколомних змін у житті головних героїнь. Окрім того, автори також підіймають низку актуальних гостросоціальних тем: сімейне насилля, наркотична залежність, положення жінки у суспільстві та ПТСР.

"Спочатку сценарій позиціонувався як драма. Але історія мала потенціал на трилер. А мені хотілося робити жанрове кіно для широкого глядача, бо його не вистачало. Кажу в минулому, бо все сильно змінилося на даний момент. Сподіваюсь, що глядач відрефлексує на ту проблему, яка якого хвилює. А їх там достатньо", – розповіла режисерка Соломія Томащук (короткі метри "Поламані", "Іди по воді"), для якої "Між нами" став дебютною повнометражною ігровою стрічкою.

Авторка стверджує, що фільм не є автобіографічним, хоча вона мала свого часу нездорові стосунки з партнерами і, можливо, саме це спонукало її до створення такої історії.

"Після того, як я прочитала сценарій, то розуміла, що буде багато роботи. Тому що є цікава тема стосунків і залежності, жанр, який рідко зустрічається в прокаті – трилер. Але попри це – досить жіноче кіно, яке у нас не так часто зустрінеш. Про самотність і зраду, про маніпуляцію від того, що болить, про пошук тепла...", – розповіла Пустовіт.

Також у фільмі зіграли Дмитро Сова ("Черкаси"), Михайло Дзюба ("Королі репу"), Євгеній Ламах ("Черкаси", "Мирний-21") та інші.

Оператором фільму виступив Юрій Дунай ("Черкаси", "Вересень"), а музику до нього створив Антон Байбаков ("Залізні метелики", "Степне"). Також у стрічці звучать пісні "Між нами" та "Касета" від гурту "Вагоновожаті".

В український прокат фільм Соломії Томащук вийде вже 2 листопада 2023 року.

Вас також можуть зацікавити новини: