Також організатори оголосили прийом заявок на участь у кінофестивалі.

53-й Київський міжнародний кінофестиваль "Молодість", що є найстарішим з усіх діючих українських кінофестивалів, відбудеться з 26 жовтня по 3 листопада 2024 року в Києві.

Як повідомили організатори кінофестивалю, наступного року буде визначено переможців у таких категоріях:

Ґран-прі за найкращий фільм у Міжнародній програмі з призом у 5 000 доларів США та статуеткою "Скіфський олень"

приз у 2 000 доларів США та статуетка "Скіфський олень" за найкращий фільм у кожній категорії міжнародної програми

приз за найкращий фільм національної конкурсної програми повнометражних та короткометражних фільмів (50 000 гривень та статуетка "Скіфський олень")

призовий фонд у розмірі 2 000 доларів США для переможців програм Teen Screen та Sunny Bunny

Одночасно організатори розпочали прийом заявок до участі у Національному та Міжнародному конкурсах фестивалю за всіма категоріями на платформі FilmFreeway. Термін подачі фільмів – з 1 грудня 2023 року по 1 серпня 2024 року.

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Київський міжнародний кінофестиваль "Молодість" – що відомо

Кінофестиваль "Молодість" був заснований у 1970 році та досі залишається однією із найбільших кіноподій у Східній Європі. Нині він є єдиним міжнародним кінофестивалем в Україні з акредитацією міжнародної асоціації кінопродюсерів FIAPF.

В 1993 році вперше було представлено нагороду кінофестиваля – "Скіфського оленя".

Попердній 52-й Київський міжнародний кінофестиваль "Молодість" проходив у столиці України з 21 по 29 жовтня 2023 року. Гран-прі кінофестивалю отримав повнометражний дебютний фільм Еманюель Ніко "Дальва" (Франція, Бельгія, 2022).

Водночас національний повнометражний конкурс "Молодості" цього року проходив на початку жовтня в межах HAMBURG FILMFEST в Німеччині. Найкращим повнометражним фільмом було обрано стрічку Крістіни Тинькевич "Як там Катя?". Спеціальні відзнаки також отримали стрічки "Я і Фелікс" Ірини Цілик та "Люксембург, Люксембург" Антоніо Лукіча.

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