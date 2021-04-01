1 квітня артист святкує день народження.

Український артист Monatik сьогодні відзначає своє 35-річчя.

Його шлях у шоу-бізнесі був нелегким, але саме всі ці падіння зробили з нього справжню зірку. Він зміг досягти своєї мети, незважаючи ні на що.

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У 2010 році він проходив кастинги в проектах "Танцюють всі" і "Х-фактор". Але тоді йому відмовили. Репер Серьога, який був суддею музичного проекту і зовсім засумнівався, що колись Monatik зможе "підірвати" велику сцену і зібрати стадіон.

Але це не зупинило талановитого артиста. Попри те, що у нього немає музичної освіти, Дмитро продовжував йти до своєї мети. Він почав писати пісні для популярних виконавців, серед яких Світлана Лобода, Анна Сєдокова, Єва Бушміна, Аліна Гросу, Діма Білан, Серьога.

В одну мить Monatik став настільки популярним, що його запросили стати тренером шоу "Голос. Діти". А вже в 2017 році він став суддею танцювального проекту "Танці з зірками". Більш того, в цьому ж році він відкривав пісенний конкурс "Євробачення" з піснею Spinning.

У квітні 2019 року Monatik випустив наймасштабніший кліп у своїй кар'єрі на цей час. Ролик знятий на пісню "Love it ритм" - заголовний сингл стадіонного шоу. Режисер відео і вся команда, яка брала участь в зйомках, надихалися голлівудськими екранізаціями 50-х років.

Що стосується особистого життя, то і тут артиста доля не підвела. Він щасливо одружений на дружині Ірині. У пари є двоє синів - Платон і Данило.

ритмоLOVE

Кобра

Каждый раз

Сильно

Кружит

LOVE IT ритм

УВЛИУВТ

Глубоко

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Автор: Діана Могилєвич