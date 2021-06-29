Прем'єра нового сезону відбудеться в листопаді.

Американський актор Майкл Сі Хол повідомив, що дев'ятий сезон "Декстера" стартує 7 листопада. При цьому знімальний процес ще не закінчено.

За його словами, режисери підготували кілька несподіваних моментів, які відбудуться в новій частині. І простим усуненням поганих хлопців "хорошим" Декстером справа не закінчиться.

Згідно з сюжетом, дії відбуватимуться через 10 років після подій попереднього сезону. Тоді Декстер не помер в епіцентрі урагану, а переїхав ближче до Нью-Йорка. Там він живе під новим ім'ям і його обожнюють місцеві жителі. Але в один момент темне цього маніяка прокидається.

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Автор: Діана Могилєвич