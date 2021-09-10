Голову персонажа оздоблює велика піратська шляпа.

18 вересня о 20:20 на телеканалі 1+1 відбудеться прем’єра другого сезону шоу "Маскарад".

Хто став новим героєм шоу "Маскарад"?

Стало відомо, що новим героєм проекту став могутній Пірат. За легендою шоу, він - бувалий моряк, який багато років провів на кораблі, подорожуючи світом. Життя зробило його брутальним чоловіком, але в глибині серця все ж таки залишилась любов та романтика.

Читайте такожСтала відома дата прем’єри шоу "Маскарад"Костюм Пірата складається з бордового плаща, прикрашеного золотими візерунками, та бархатного темно-зеленого жилета. Замість руки у Пірата величезний корабельний крюк, прикрашений тисячами, а обличчя героя заховане за золотистим черепом. Замість очей обличчя героя прикрашають два великі серця. Голову персонажа оздоблює велика піратська шляпа.

Хто саме ховається у фантастичному герої, глядачі та зіркові команди зможуть відгадувати під час ефірів нового сезону "Маскараду".

"Маскарад-2": що відомо про шоу

Ведучий шоу - Тімур Мірошниченко. Капітаном першої команди став Юрій Ткач, а до складу його трійки увійшли телеведуча Маша Єфросиніна та фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна.

Місце капітана другого тріо зайняв гуморист Ігор Ласточкін, а його компаньйонами стали примадонна української музичної індустрії Ірина Білик і співак Дантес.

Кожного епізоду зірок чекає "Ліпсінк батл", який вирішить, хто з команд отримає право першими озвучити свої гіпотези, які артисти, актори чи спортсмени ховаються за казковими образами. Переможця "Ліпсінк батлу" визначатимуть глядачі в залі за допомогою спеціального додатку в смартфоні.

"Маскарад" - це адаптація румунського формату "Mysteries in the spotlight".

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Автор: Ольга Робейко