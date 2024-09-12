Нагороди було вручено у 22 номінаціях.

У Києві пройшла церемонія вручення восьмої Національної кінопремії "Золота Дзиґа". Переможців було обрано у 22 номінаціях. Стало відомо, хто забрав головну нагороду – премію за внесок у розвиток українського кінематографа.

Нагородження відбулося в межах першої Конференції Української Кіноакадемії. Церемонію вручення премії "Золота Дзиґа" провели PR-директорка Української Кіноакадемії, поетка Тетяна Власова та актор і режисер Ахтем Сеітаблаєв. Перша Конференція Української Кіноакадемії проходила 10-11 вересня.

Шляхом голосування було обрано переможців у 21 номінації, а володаря премії за внесок у розвиток українського кінематографа назвала Національна спілка кінематографістів України. До речі, найбільше нагород зібрала стрічка "Ля Палісіада" Філіпа Сотниченка, яка представлятиме Україну на кінопремії "Оскар" у 2025 році.

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Повний список переможців кінопремії "Золота Дзиґа":

Найкращий фільм – "20 днів у Маріуполі", режисер Мстислав Чернов

Найкращий документальний фільм – "20 днів у Маріуполі"

Найкращий короткометражний ігровий фільм (ім. Ю.А. Мінзянова) – "Жива", режисер Владлен Одуденко, продюсери Валентин Васянович, Володимир Яценко, Анна Яценко

Найкращий короткометражний документальний фільм – "Чорнобиль 22", режисер Олексій Радинський, продюсер Люба Кнорозок

Найкращий анімаційний фільм – "Маріуполь. Сто ночей", продюсер Андрій Палатний, режисер Софія Мельник

Найкращий серіал – "Перевізниця", продюсери Євген Тунік, Анастасія Батаєва-Докаленко, Людмила Семчук, Катерина Шевелюк, режисер Євген Тунік

Найкраща режисерська робота (ім. Ю.Г. Іллєнка) – "Ля Палісіада", режисер Філіп Сотниченко

Найкраща музика – Алла Загайкевич, Олександр Чорний, "Довбуш"

Найкраща операторська робота – Сергій Михальчук, "Довбуш"

Найкраща чоловіча роль – Новруз Пашаєв, "Ля Палісіада"

Найкраща жіноча роль – Анастасія Карпенко, "Як там Катя?"

Найкраща чоловіча роль другого плану – Олексій Гнатковський, "Довбуш"

Найкраща жіноча роль другого плану – Олена Мамчур, "Ля Палісіада"

Найкраща робота художника-постановника – Юрій Григорович, Олександра Дробот, "Довбуш"

Найкращий сценарій – Філіп Сотниченко, "Ля Палісіада"

Найкращий грим – Ірина Солодовська, "Довбуш"

Найкращий дизайн костюмів – Гала Отенко, Марія Керо, "Довбуш"

Найкращий звук – Сергій Авдєєв, "Ля Палісіада"

Найкращий монтаж – Філіп Сотниченко, "Ля Палісіада"

Найкращі спеціальні ефекти – Олексій Кудима, "Ля Палісіада"

Найкраща пісня – "Черепаха Аха" з фільму "Ля Палісіада", авторка музики та слів Ганна Чубач

Премія за внесок у розвиток українського кінематографа – Сергій Тримбач.

Нагадаємо, раніше на Міжнародному Венеційському кінофестивалі оголосили переможців. Стало відомо, чи отримало нагороду українське кіно.

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