Billboard опублікував новий рейтинг.

Американське видання Billboard опублікувало новий рейтинг найбільш високооплачуваних артистів 2020 року.

На першому місці опинилася Тейлор Свіфт. За минулий рік вона заробила 23,8 млн доларів. На другому місці - Post Malone (23,2 млн доларів). А ось замикає трійку лідерів Селін Діон з гонораром у розмірі 17,5 млн доларів.

Також в топ-10 найбільш високооплачуваних артистів увійшли Біллі Айліш, Дрейк, Queen, Beatles та інші.

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Топ-10 найбільш високооплачуваних виконавців 2020 року:

Тейлор Свіфт - 23,8 млн доларів Post Malone - 23,2 млн доларів Селін Діон - 17,5 млн доларів Eagles - 16,3 млн доларів Біллі Айліш - 14,7 млн доларів Дрейк - 14,2 млн доларів Queen - 13,2 млн доларів Beatles - 12,9 млн доларів YoungBoy Never Broke Again - 11,9 млн доларів Lil Baby - 11,7 млн доларів

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Автор: Діана Могилєвич