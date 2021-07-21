Тейлор Свіфт посіла перше місце в рейтингу / instagram.com/taylorswift
Американське видання Billboard опублікувало новий рейтинг найбільш високооплачуваних артистів 2020 року.
На першому місці опинилася Тейлор Свіфт. За минулий рік вона заробила 23,8 млн доларів. На другому місці - Post Malone (23,2 млн доларів). А ось замикає трійку лідерів Селін Діон з гонораром у розмірі 17,5 млн доларів.
Також в топ-10 найбільш високооплачуваних артистів увійшли Біллі Айліш, Дрейк, Queen, Beatles та інші.
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Топ-10 найбільш високооплачуваних виконавців 2020 року:
- Тейлор Свіфт - 23,8 млн доларів
- Post Malone - 23,2 млн доларів
- Селін Діон - 17,5 млн доларів
- Eagles - 16,3 млн доларів
- Біллі Айліш - 14,7 млн доларів
- Дрейк - 14,2 млн доларів
- Queen - 13,2 млн доларів
- Beatles - 12,9 млн доларів
- YoungBoy Never Broke Again - 11,9 млн доларів
- Lil Baby - 11,7 млн доларів
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