Тейлор Свіфт посіла перше місце в рейтингу / instagram.com/taylorswift

Американське видання Billboard опублікувало новий рейтинг найбільш високооплачуваних артистів 2020 року.

На першому місці опинилася Тейлор Свіфт. За минулий рік вона заробила 23,8 млн доларів. На другому місці - Post Malone (23,2 млн доларів). А ось замикає трійку лідерів Селін Діон з гонораром у розмірі 17,5 млн доларів.

Також в топ-10 найбільш високооплачуваних артистів увійшли Біллі Айліш, Дрейк, Queen, Beatles та інші.

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Топ-10 найбільш високооплачуваних виконавців 2020 року:

  1. Тейлор Свіфт - 23,8 млн доларів
  2. Post Malone - 23,2 млн доларів
  3. Селін Діон - 17,5 млн доларів
  4. Eagles - 16,3 млн доларів
  5. Біллі Айліш - 14,7 млн доларів
  6. Дрейк - 14,2 млн доларів
  7. Queen - 13,2 млн доларів
  8. Beatles - 12,9 млн доларів
  9. YoungBoy Never Broke Again - 11,9 млн доларів
  10. Lil Baby - 11,7 млн доларів

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Автор: Діана Могилєвич