Фільм "Небезпечний" від одного з найвідоміших німецьких режисерів сучасності вийде в український прокат 23 березня 2023 року.

Вийшов український трейлер музичної кримінальної драми "Небезпечний" (Rheingold) від одного найвідоміших німецьких режисерів сучасності Фатіха Акіна.

Фільм розповіда про чоловіка, який проходить шлях від біженця, дрібного злочинця до великого наркодилера. За сміливість і жорстокість його прозвали Небезпечним. Але тепер у нього нова мета – стати зіркою хіп-хопу. Та як це зробити, коли тебе запроторили за ґрати?

Стрічка знята на основі біографічного роману "Все або нічого" (Alles oder Nix) німецького підприємця, репера, продюсера і власника кількох відомих лейблів Гівара Хаджабі, більш відомого під псевдонімом Xatar ("небезпечний" у перекладі з курдської). Його шлях до слави був сповненим авантюр: у 2009 році він узяв участь у пограбуванні, після чого переховувався від розшуку в Іраку. Уникнути покарання йому не вдалося, й він таки потрапив до в'язниці, де записав свій альбом на таємно пронесений диктофон.

Режисером стрічки виступив володар "Золотого ведмедя" Берлінале (за фільм "Головою об стіну") та "Золотого глобуса" (за фільм "На межі"). Також він зняв такі відомі німецькі фільми, як "Душевна кухня", "Чик" та "Золота рукавичка".

Головну роль виконав зірка серіалу "Племена Європи" від Netflix Еміліо Сакрая.

В німецький прокат фільм вийшов восени 2022 року та отримав схвальні відгуки. Рейтинг фільму на IMDb наразі становить 7,1 бал, а на Rotten Tomatoes – 100% схвалення від критиків та 71% від глядачів.

Як повідомляв УНІАН, також цього року в український прокат вийде українська музична кримінальна драма "Королі репу", одну з головних ролей в якій виконав популярний співак Wellboy.

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