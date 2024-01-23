Ігрова адаптація популярного мультсеріалу 2005 року вийде вже 22 лютого 2024 року.

Стрімінговий сервіс Netflix випустив перший трейлер пригодницького фентезі серіалу "Аватар: Останній захисник" (Avatar: The Last Airbender), що є ігровою адаптацією популярного мультсеріалу 2005 року.

Дія серіалу розгортається в азійському світі, зруйнованому війною, де певні люди можуть "підкорити" одну з чотирьох класичних стихій – воду, землю, вогонь або повітря. Головний герой серіалу Аанг є Аватаром – єдиним магом, здатним використовувати всі елементи, який покликаний принести у світ мир та зупинити війну, розв'язану Народом Вогню багато років тому. Разом зі своїми новими супутниками Катарою та Соккою Аанг вивчає й розвиває свої сили, а також переховується від принца Зуко з народу Вогню, який прагне повернути собі честь, полонивши Аватара.

Головну роль у серіалі виконав 14-річний канадський актор Гордон Корм’є, якого до цього глядачі могли бачити хорор-серіалі "Протистояння" за однойменним романом Стівена Кінга.

Перший сезон серіалу "Аватар: Останній захисник" налічуватиме вісім епізодів тривалістю по одній годині кожен. Усі вони вийдуть одночасно.

Зауважимо, що цей всесвіт не має жодного відношення до культової кінофраншизи "Аватар" Джеймса Кемерона, перший фільм якої вийшов у 2009 році.

Як повідомляв УНІАН, раніше Netflix представив перший тизер серіалу "Ріплі" з Ендрю Скоттом і Дакотою Феннінг, що є адаптацією серії романів американкої письменниці Патриції Хайсміт про холоднокровного авантюриста Тома Ріплі.

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