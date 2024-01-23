Прем'єра серіалу від творця "Місії неможливої" запланована на 4 квітня 2024 року.

Стрімінговий сервіс Netflix представив перший тизер міні-серіалу "Ріплі" (Ripley) з Ендрю Скоттом і Дакотою Феннінг.

В основу сценарію серіалу в жанрі психологічний трилер лягли всі п'ять романів американкою письменниці Патриції Хайсміт про Тома Ріплі: "Талановитий містер Ріплі", "Містер Ріплі під землею", "Гра містера Ріплі", "Той, хто слідував за містером Ріплі" і "Містер Ріплі під водою".

Події романів відбуваються в 50-60-х роках 20-го століття. Том Ріплі – розумний молодий чоловік з низів, який прагне пробитися в житті. Заради досягнення своєї мети він не гребує участю в різних дрібних аферах. Одного разу героя наймає заможний чоловік з Нью-Йорка, щоб Том переконав його сина повернутися з Європи до США і зайнятися сімейним бізнесом. Втім, у Тома швидко виникає холоднокровний план, як обернути завдання на свою користь.

Головна роль в серіалі дісталася ірландському акторові Ендорю Скотту, який отримав широку популярність завдяки ролі Джима Моріарті в серіалі "Шерлок" від BBC. Також він зіграв у серіалах "Погань", "Порожня корона", "Темні початки" і "Чорне дзеркало".

Також в серіалі зіграли Джонні Флінн ("Емма", "Девід Боуї: Історія людини із зірок"), Дакота Феннінг ("Вісім подруг Оушена", "Одного разу... у Голлівуді", серіал "Алієніст") і Еліот Самнер ("Джентльмени", "Не час помирати").

Режисером і сценаристам серіалу виступив лауреат "Оскара" Стівен Заіллян, який раніше був в першу чергу відомий як автор сценаріїв до таких фільмів, як "Список Шиндлера", "Банди Нью-Йорка", "Ірландець", "Людина, яка змінила все", "Ганнібал" і багатьох інших. Також саме він є спів-автором першого фільму із серії "Місія неможлива" з Томом Крузом.

Прем'єра серіалу запланована на 4 квітня 2024 року.

Зазначимо, що це вже не перша екранізація романів про Тома Ріплі. Так, вже в 1960 році, через п'ять років після виходу першої книги, вийшов французько-італійський фільм "На яскравому сонці" з Аленом Делоном у головній ролі. Однак найвідомішою екранізацією для нашого глядача є фільм "Талановитий містер Ріплі" 1999 року з Меттом Деймоном, Гвінет Пелтроу і Джудом Лоу в головних ролях.

Як повідомляв УНІАН, раніше Netflix випустив перший трейлер кримінального серіалу "Джентльмени" (The Gentlemen) від режисера Гая Річі, заснованого на його ж однойменному фільмі 2019 року.

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