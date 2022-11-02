В український прокат довгоочікувана друга частина "Аватару" вийде 15 грудня 2022 року.

Вийшов новий трейлер продовження культового науково-фантастичного фільму "Аватар" 2009 року від режисера Джеймса Кемерона, що нині є найкасовішим фільмом усіх часів.

Як повідомляє прес-служба Kinomania Film Distribution, в український прокат довгоочікувана картина "Аватар: Шлях води" вийде 15 грудня 2022 року. Сюжет фільму розгортатиметься більше ніж через десятиліття після подій першого фільму. Стрічка розповість про сім’ю Саллі (Джейка, Нейтірі та їхніх дітей), проблеми, які їх переслідують, шлях, який вони долають, щоб захистити одне одного від небезпек, битви, які вони ведуть, щоб залишитися живими, і трагедії, які вони переживають разом.

У продовженні "Аватару" до своїх ролей повернуться Сем Вортінгтон ("Термінатор: Спасіння прийде", "Битва Титанів", "Еверест"), Зої Салдана ("Зоряний шлях", "Вартові Галактики", "Проект Адам") та Сігурні Вівер ("Чужий", "Мисливці на привидів", "Серцеїдки"), які зіграли головні ролі й у першій частині.

Також у фільмі будуть задіяні Кейт Вінслет ("Титанік", "Вічне сяйво чистого розуму", "Стів Джобс"), Джемейн Клемент ("Чим ми займаємося в тінях", "Ріо"), Мішель Єо ("Тигр, що підкрадається, дракон, що зачаївся", "Шанґ-Чі та Легенда Десяти Кілець", "Все скрізь і одразу"), Джованні Рібізі ("Ромовий щоденник", "Мисливці на гангстерів"), Кліфф Кертіс ("Пекло", "Доктор Сон", "Мег: Монстр глибини") та інші.

Також був опублікований офіційний постер до фільму "Аватар: Шлях води".

Сага "Аватар" Джеймса Кемерона

Сага "Аватар" – фактично проект всього життя для режисера Джеймса Кемерона ("Термінтор", "Чужі", "Титанік"). Він почав працювати над концепцією першого фільму ще у середині 90-х, але, за його словами, на той момент ще не існувало технологій, здатних втілити його бачення картини.

Врешті-решт, він випустив перший "Аватар" тільки у 2009 році. Картина мала комерційний успіх і здобула схвалення критиків, побила декілька рекордів по зборах, ставши першим фільмом в історії кінематографа, касові збори якого перевищили позначку в 2 мільярди доларів. Фільм був номінований на "Оскар" в дев'яти категоріях і переміг в трьох з них: "Найкраща операторська робота", "Найкращі візуальні ефекти" і "Найкраща робота художника-постановника".

Після успіху фільму Кемерон підписав контракт з 20th Century Fox на створення аж чотирьох сиквелів. Втім, на вихід другої частини довелося чекати цілих 13 років. Очікується, що на ще три фільми доведеться чекати менше – вони вийдуть у 2024, 2026 та 2028 роках.

Вас також можуть зацікавити новини: