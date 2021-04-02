Netflix показав трейлер хоррору "Побачене та почуте" (відео)

Прем'єра фільму запланована на 29 квітня.

Стрімінговий сервіс Netflix презентував трейлер хоррору «Побачене та почуте». Ролик опублікований на YouTube-каналі сервісу. Прем'єра фільму запланована на 29 квітня. Фільм «Побачене та почуте»: трейлер Фільм «Побачене та почуте»: подробиці Режисерами нового хоррору виступили Шарі Спрінгер Берман та Роберта Пульчіні.

У головних ролях знімалися Аманда Сайфред, Карен Аллен, Джеймс Нортон та інші.

Сюжет . Подружня пара переїжджає з Манхеттена до невеликого містечка. Незабаром молода жінка виявляє, що її чоловік і їхня нова сімейна гавань приховують зловісні таємниці. Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram Автор: Катерина Шварц

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