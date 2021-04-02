Кадр з фільму "Побачене та почуте" / скріншот
Стрімінговий сервіс Netflix презентував трейлер хоррору «Побачене та почуте».
Ролик опублікований на YouTube-каналі сервісу.
Прем'єра фільму запланована на 29 квітня.
Фільм «Побачене та почуте»: трейлер
Фільм «Побачене та почуте»: подробиці
- Режисерами нового хоррору виступили Шарі Спрінгер Берман та Роберта Пульчіні.
- У головних ролях знімалися Аманда Сайфред, Карен Аллен, Джеймс Нортон та інші.
- Сюжет. Подружня пара переїжджає з Манхеттена до невеликого містечка. Незабаром молода жінка виявляє, що її чоловік і їхня нова сімейна гавань приховують зловісні таємниці.
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