Фільм "Еддінгтон" буде знятий у жанрі нео-вестерн.

Культова незалежна кінокомпанія A24 офіційно оголосила акторський склад наступного фільму режисера-візіонера Арі Астера, відомого за фільмами "Реінкарнація", "Сонцестояння" та "Усі страхи Бо".

Зокрема, у картині під назвою "Еддінгтон" (Eddington) зіграють Хоакін Фенікс ("Джокер", "Усі страхи Бо"), Емма Стоун ("Бідолашні створіння", "Ла-Ла Ленд"), Педро Паскаль (серіали "Мандалорець", "Останні з нас"), Остін Батлер ("Елвіс", "Дюна: Частина друга"), Люк Граймс ("П'ятдесят відтінків сірого", серіал "Єллоустон"), Дейдра О'Коннелл ("Місто янголів", серіал "Шибайголова"), Майкл Ворд (серіал "Ватажок") і Кліфтон Коллінз мл. ("Одного разу в... Голлівуді", серіал "Світ Дикого заходу"), повідомила кінокомпанія у своїх соцмережах.

Наразі деталі сюжету картини тримають у таємниці, однак за повідомленнями західних профільних ЗМІ, зокрема Variety, фільм буде знято в жанрі "нео-вестерн", а його події розгортатимуться в маленькому містечку Нью-Мексико навколо шерифа з вищими устремліннями.

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В основу сюжету ляже сценарій, який Астер написав ще до початку роботи над своїм дебютним повнометражним фільмом "Реінкарнація" 2018 року. Уже після виходу фільму "Усі страхи Бо" 2023 року режисер заявив, що повернеться до роботи над фільмом у жанрі вестерн, однак перенесе його події в часи пандемії коронавірусу.

Дата виходу фільму наразі невідома.

Як повідомляв УНІАН, раніше стримінговий сервіс Netflix оголосив, що головні ролі в майбутній адаптації роману англійської письменниці Мері Шеллі "Франкенштейн, або Сучасний Прометей" від режисера Гільєрмо дель Торо отримали Джейкоб Елорді, Оскар Айзек, Крістоф Вальц, Міа Гот і Фелікс Каммерер.

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