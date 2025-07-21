Новий фільм розповість про молодого представника раси інопланетних мисливців, якого вигнали на небезпечну планету.

Кінокомпанія 20th Century Fox представила перший трейлер науково-фантастичного фільму жахів "Хижак: Пустки" (Predator: Badlands). Головні ролі у стрічці виконали Ель Феннінг і Дімітріус Колоаматангі.

У центрі сюжету опиниться молодий представник раси інопланетних мисливців Яутжа на ім'я Дек (Дімітріус Колоаматангі). Його вигнав власний клан на смертельно небезпечну планету.

Аби вижити Дек об'єднається з пошкодженою дівчиною-синтетом корпорації Weyland-Yutani на ім'я Тія (Ель Феннінг).

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Режисером і автором ідеї нового фільму став Ден Трахтенберг, який раніше зняв трилер "Кловерфілд, 10" і приквел "Хижака" під назвою "Здобич". Прем'єра стрічки відбудеться 7 листопада.

Про що був приквел "Хижака"

Нагадаємо, що дія фільму "Здобич" відбувається під час громадянської війни в США в 1719 році. Головна героїня на ім'я Нару вирішила стати мисливцем, як і її брат.

Одного разу Нару стикається з Хижаком, який вперше опинився на Землі, після чого вступає з ним у боротьбу.

Стрічка вийшла в прокат у 2022 році. Цей фільм отримав здебільшого позитивні відгуки від критиків і глядачів.

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