Прем'єра фільму відбудеться 5 серпня на сервісі Hulu.

У мережі з'явився двохвилинний трейлер фільму "Здобич", в якому показали сутичку мисливиці Нару з племені команчі і Хижака, який полює на одноплемінників дівчини.

Відомо, що режисерське крісло зайняв американець Ден Трахтенбер, який більш відомий по роботі над "Кловерфілдом 10", а також він зняв перший і прем'єрний епізод серіалу "Пацани".

Сценарій до фільму "Здобич" написав Патрік Аісон, який здобув популярність після роботи над такими фільмами як "Королівство" і "Джек Райан".

Головну роль у фільмі зіграє Ембер Мідфандер. Саме вона буде в ролі Нару.

Сюжет фільму. Дія фільму відбувається під час громадянської війни в США. Головна героїня - жінка, яка всупереч гендерним нормам і традиціям хоче стати воїном. Вона стикається з хижаком, який вперше опинився на землі, і вступає з ним у боротьбу.

Нагадаємо, які серіали подивитися у червні 2022 року.

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