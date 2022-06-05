У мережі з'явився двохвилинний трейлер фільму "Здобич", в якому показали сутичку мисливиці Нару з племені команчі і Хижака, який полює на одноплемінників дівчини.
Відомо, що режисерське крісло зайняв американець Ден Трахтенбер, який більш відомий по роботі над "Кловерфілдом 10", а також він зняв перший і прем'єрний епізод серіалу "Пацани".
Сценарій до фільму "Здобич" написав Патрік Аісон, який здобув популярність після роботи над такими фільмами як "Королівство" і "Джек Райан".
Головну роль у фільмі зіграє Ембер Мідфандер. Саме вона буде в ролі Нару.
Сюжет фільму. Дія фільму відбувається під час громадянської війни в США. Головна героїня - жінка, яка всупереч гендерним нормам і традиціям хоче стати воїном. Вона стикається з хижаком, який вперше опинився на землі, і вступає з ним у боротьбу.
Нагадаємо, які серіали подивитися у червні 2022 року.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Прем'єра вже скоро: трейлер і дата виходу нового сезону серіалу "Пацани"
- Оприлюднено казковий трейлер нової версії "Піноккіо"
- Топ-5 фільмів про війну в Україні, які варто подивитися кожному