В світовий прокат фільм "Хижак: Пустки" вийде 7 листопада 2025 року.

Кінокомпанія 20th Century Fox показала перший тизер науково-фантастичного фільму жахів "Хижак: Пустки" (Predator: Badlands), що стане дев'ятим фільмом франшизи про смертоносного прибульця.

За сюжетом фільму, у майбутньому на віддаленій планеті молодий Хижак, вигнанець свого клану, знаходить несподіваного союзника в особі дівчини Тії і вирушає в подорож на пошуки головного супротивника.

Головні ролі у фільмі зіграли Ель Феннінг ("Чаклунка", "Неоновий демон", "Боб Ділан: Цілковитий незнайомець", серіал "Велика") та Дімітріус Колоаматангі (до цього здебільшого знімався в своїй рідній Новій Зеландії), який, власне, і втілив образ Хижака.

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Режисером і сценаристом новинки виступив американець Ден Трахтенберг, який також зняв високо схвалений критиками приквел "Хижака" під назвою "Здобич", випущений у 2022 році. Це був його другий повнометражний фільм після дебютного науково-фантастичного трилера "Вулиця Монстро, 10" 2016 року. Також він працював над окремими епізодами серіалів "Чорне дзеркало", "Хлопаки" та "Дивні дива".

Зазначається, що в світовий прокат фільм "Хижак: Пустки" вийде 7 листопада 2025 року, в тому числі в форматі IMAX.

Франшиза "Хижак" – що відомо

Перший фільм серії вийшов у 1987 році та розповідав про приліт на Землю прибульця задля ловів на людей. Однак джунглях Центральної Америки він стикнувся в з елітним військовим загоном, що вів боротьбу з повстанцями. Головну роль у фільмі виконав Арнольд Шварценеггер. Хоча відгуки про фільм були змішані, він був успішним в прокаті та згодом став класикою світового кіно.

З тих пір франшиза розрослася до дев'яти фільмів – семи в рамках основної серії та ще двох кросоверів "Чужий проти Хижака". Деякі фільми були успішним, а деякі не дуже. Втім, завдяки успіху приквелу "Здобич" 2022 року віру у майбутнє франшизи відродилася.

Окрім "Хижак: Пустка", цього року на екрани також має вийти фільм "Хижак: Вбивця вбивць" від все того ж Дена Трахтенберга – вже 6 червня 2025 року онлайн на стрімінгових сервісах Hulu та Disney+.

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