Прем'єра міні-серіалу "Обі-Ван Кенобі" з Юеном Макгрегором у головній ролі запланована на 27 травня.

До Всесвітнього дня "Зоряних воєн", який фанати популярної кінофраншизи відзначають щорічно 4 травня, кінострудія Disney+ випустила новий трейлер майбутнього міні-серіалу "Обі-Ван Кенобі".

Трейлер був опублікований на YouTube-каналі Star Wars.

Зазначимо, фантастичний серіал "Обі-Ван Кенобі" розповість про однойменного персонажа всесвіту "Зоряних воєн", що з'явився в трилогії приквелів "Зоряних воєн" (1999-2005). Події розгортаються через десять років після фільму "Зоряні війни. Епізод III: Помста ситхів", а до ролі майстер-джедая Обі-Ван Кенобі через 17 років повернеться Юен Макгрегор. Також в серіалі до ролі Енакіна Скайуокера / Дарта Вейдера повернеться Хейден Крістенсен. Крім того, в серіалі зіграють Джоел Едгертон, Руперд Френд, Індіра Варма, Сон Кан, Кумейл Нанджіані та інші.

У новому серіалі Обі-Ван Кенобі, який важко переживає перехід свого учня на "Темну сторону Сили", спочатку доглядає за юним Люком Скайуокером, але незабаром відправляється в певну "захоплюючу пригоду".

Перші два епізоди серіалу вийдуть 27 травня на Disney+, решта чотири будуть виходити щотижня.

Всесвіт "Зоряних воєн": що відомо

Медіафраншиза "Зоряні війни" (Star Wars) в жанрі космічна опера була придумана і реалізована американським режисером Джорджем Лукасом в кінці 1970-х років і пізніше розширена.

На даний момент франшиза включає в себе 11 художніх фільмів (9 епізодів основної саги, також відомої як "Сага Скайуокерів", і 2 фільми "історій"), а також анімаційні серіали, мультфільми, телефільми, книги, комікси, відеоігри, іграшки та інші твори, створені в рамках єдиного фантастичного всесвіту "Зоряних воєн".

"Зоряні війни" посідають друге місце в історії за загальними касовими зборами серед усіх кінофраншиз, поступаючись лише серії фільмів кінематографічного всесвіту Marvel. У 2020 році загальна вартість франшизи "Зоряних воєн" оцінювалася в 70 мільярдів доларів США і на даний час вона є п'ятою найкасовішою медіафраншизою.

Як повідомляв УНІАН, попередній серіал Disney в рамках всесвіту "Зоряних воєн" під назвою "Книга Боби Фетта" вийшов на екрани в грудні 2021 року.

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