Кіновсесвіт розширять 29 грудня.

Прем'єра нового спін-оффу "Зоряних воєн" - серіалу "Книга Боби Фетта" - відбудеться наприкінці цього року.

Про це повідомили у Twitter стрімінгової платформи Disney+.

Реліз серіалу призначений на 29 грудня.

Натяк на власну історію найвідомішого мисливця за головами в кіновсесвіті "Зоряних воєн" був зроблений в сцені після титрів в останньому епізоді другого сезону серіалу "Мандалорець".

У серіалі покажуть пригоди Боби Фетта, якого грає Темуера Моррісон, та його напарниці Фенек Шанду у виконанні Мінг-На Вен на планеті Татуїн, де вони спробують завоювати територію, яка колись управлялася синдикатом слимакоподібного інопланетянина Джабби Хатта.

Читайте такожУ мережу злили рідкісне відео зі зйомок "Зоряних війн"Виконавчими продюсерами серіалу виступлять Роберт Родрігес і творці "Мандалорця" Джон Фавро й Дейв Філоні.

Крім того, третій сезон "Мандалорця" очікується в 2022 році.

Нагадаємо, що студія Disney готує до випуску й інші проекти за всесвітом "Зоряних воєн". Наприклад, спін-офф "Видіння" вийде у форматі мультиплікаційного серіалу-антології.

Крім того, в розробці знаходяться серіали про джедаїв Обі-Вана Кенобі, Асоку Тано, яку глядачі знають за "Мандалорцем" і проект "Рейнджери Нової Республіки".

Автор: Станіслав Кожемякін