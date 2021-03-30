Студія Disney розповіла, хто зіграє головні ролі в серіалі "Обі-Ван Кенобі" за "Зоряними війнами".
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Обі-Вана і Енакіна Скайуокера зіграють Юен МакГрегор і Хейден Крістенсен. Свої колишні ролі зіграють також Джоел Еджертон і Бонні Пессе - в приквелах вони грали Оуена і Беру Ларс. Індіра Варма, Кумайл Наджіані, Руперт Френд, Сун Кан також зіграють в новому міні-серіалі. Але їх ролі поки залишаються в секреті.
Згідно з сюжетом, дія серіалу відбуватиметься через десять років після подій фільму "Зоряні війни. Епізод III: Помста ситхів", у фіналі якого Енакін став Дартом Вейдером, а Орден джедаїв був знищений.
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