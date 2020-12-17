Кадр з кліпу / скріншот YouTube
Український гурт "Океан Ельзи" випустив кліп на нову пісню "Тримай".
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Автором музики і слів виступив Святослав Вакарчук, а кліп зняв режисер Андрій Кирилов.
Згідно з сюжетом, наречена Фатіма Горбенко тікає від не коханого нареченого до свого першого кохання - Василя Кухарського. Актори, що зіграли головні ролі, тікають куди очі дивляться. Між ними розгортається справжня пристрасть, яку вони не в силах стримати. А ось чим закінчиться ця історія - дивіться в кліпі.
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