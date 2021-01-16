У багатьох містах світу протягом усього 2020 року скасовувалися концерти і виставки, були порожні музеї та кінотеатри. Пандемія COVID-19 завдала нищівного удару по креативній індустрії, в якій в усьому світі зайнято більш як 30 мільйонів осіб, в основному молодь.

Світова кіноіндустрія через пандемію коронавірусу втратила 7 млрд доларів.

Про це заявили експерти Конференції ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД), які відстежують торгівлю товарами та послугами в креативній індустрії протягом уже майже 20 років.

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Зазначається, що всі ці роки темпи зростання експорту товарів і послуг у цій сфері часто випереджали аналогічні показники інших галузей.

«У нас поки що немає остаточних показників розвитку креативної економіки в 2020 році, але через пандемію СОVID-19 прогнози виглядають вельми похмуро», - сказала керівник відділу креативної економіки ЮНКТАД Маріса Хендерсон.

У багатьох містах світу протягом усього 2020 року скасовувалися концерти і виставки, були порожні музеї та кінотеатри. Пандемія COVID-19 завдала нищівного удару по креативній індустрії, в якій в усьому світі зайнято більш як 30 мільйонів осіб, в основному молодь.

Наприклад, вже підраховано, що світова кіноіндустрія в результаті пандемії втратила 7 млрд доларів. У 2020 році скасування концертів призвело до втрати, щонайменше, 30% гонорарів.

До креативної економіки відносять, як правило, рекламу, архітектуру, образотворче мистецтво, ремесла, дизайн, моду, фотографію, кіно, музику, виконавське мистецтво, програмне забезпечення, радіо, ТБ, видавничу справу, ігри, іграшки та комп'ютерні ігри. В цілому креативна індустрія - це ті види економічної діяльності, в основі яких лежить створення інтелектуальної власності, продуктів або послуг, які сприймаються споживачем як нові.

Останніми роками на креативну економіку припадає близько 3% світового ВВП. Але не виключено, що насправді її цінність значно вища, оскільки до вартості цих товарів та послуг варто додати їх культурну цінність.

У листопаді 2019 року Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію, що проголосила 2021 рік «Міжнародним роком креативної економіки та сталого розвитку».

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Автор: Вікторія Токарєва