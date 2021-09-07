Повноцінний трейлер фільму The Matrix Resurrections буде опублікований 9 вересня.

В офіційному Twitter-акаунті нової частини франшизи "Матриця" опублікували посилання на сайт, в якому заховані щонайменше два тизери прийдешньої прем'єри.

На сторінці користувачеві пропонують вибрати червону або синю таблетку.

Залежно від вибору відтворюється один з тизерів, які трохи відрізняються за змістом і набором кадрів. Тизери дозволяють побачити кількох нових героїв саги.

При цьому ролики враховують час на пристрої користувача і ламають так звану "четверту стіну", звертаючись безпосередньо до глядача.

Користувачі мережі вже помітили, що ролики можуть відрізнятися наявністю окремих кадрів. Судячи з URL відео, вони генеруються для кожного глядача окремо.

Повноцінний перший трейлер фільму The Matrix Resurrections буде опубліковано вже через два дні, 9 вересня.

"Матриця-4": що відомо

У 2021 році фанати "Матриці" зможуть побачити довгоочікуване продовження культової фантастичної трилогії. Головні ролі фільму знову дістануться Кіану Рівз і Керрі-Енн Мосс, а режисером, як і раніше, буде Лана Вачовскі.

Подробиці сюжету невідомі. Кіану Рівз повідомляв, що це буде "історія про кохання", і вона не буде приквелом до оригінальної трилогії.

Прем'єра спочатку була запланована на кінець травня 2021 року, однак у зв'язку з тим, що зйомки були припинені, її кілька разів переносили. За чинним графіком фільм повинен вийти в грудні 2021 року.

Автор: Дмитро Захаров