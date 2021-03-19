Володарів "Оскара" оголосять 25 квітня в театрі Dolby в Лос-Анджелесі.

Урочиста церемонія вручення премії "Оскар" відбудеться в очному форматі.

Про це повідомляє журнал Hollywood Reporter, посилаючись на інформацію організаторів.

Читайте також"Оскар-2021": де і коли дивитися церемонію вручення престижної премії"Варіантів для Zoom, щоб в такому форматі бути присутнім на шоу, не передбачено", - йдеться в листі організаторів номінантам "Оскара".

Як запевнили організатори, вони зможуть забезпечити безпеку учасників церемонії. Так, всі запрошені на церемонію пройдуть тестування на коронавірус.

Володарів "Оскара" оголосять 25 квітня в театрі Dolby в Лос-Анджелесі.

Номінанти на премію "Оскар": що відомо

15 березня був представлений повний список претендентів на премію. У номінації "Найкращий фільм» - «Земля кочівників», «Дівчина, що подає надії», «Батько», «Мінарі», «Юда і чорний Месія», «Манк», «Суд над Чиказькою сімкою» і "Звук металу".

За найкращу режисерську роботу боротимуться Девід Фінчер, Еміральд Феннел, Хлоя Чжао, Томас Вінтерберг і Лі Айзек Чан.

У категорії "Найкраща жіноча роль" серед номінантів: Віола Девіс, Андра Дей, Ванесса Кірбі, Френсіс Макдорманд, Кері Малліган.

За "Оскар" за найкращу чоловічу роль боротимуться: Різ Ахмед, Чедвік Боузман, Ентоні Хопкінс, Гері Олдман, Стівен Ян.

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Ольга Робейко