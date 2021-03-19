Урочиста церемонія вручення премії "Оскар" відбудеться в очному форматі.
Про це повідомляє журнал Hollywood Reporter, посилаючись на інформацію організаторів.
Читайте також"Оскар-2021": де і коли дивитися церемонію вручення престижної премії"Варіантів для Zoom, щоб в такому форматі бути присутнім на шоу, не передбачено", - йдеться в листі організаторів номінантам "Оскара".
Як запевнили організатори, вони зможуть забезпечити безпеку учасників церемонії. Так, всі запрошені на церемонію пройдуть тестування на коронавірус.
Володарів "Оскара" оголосять 25 квітня в театрі Dolby в Лос-Анджелесі.
Номінанти на премію "Оскар": що відомо
- 15 березня був представлений повний список претендентів на премію. У номінації "Найкращий фільм» - «Земля кочівників», «Дівчина, що подає надії», «Батько», «Мінарі», «Юда і чорний Месія», «Манк», «Суд над Чиказькою сімкою» і "Звук металу".
- За найкращу режисерську роботу боротимуться Девід Фінчер, Еміральд Феннел, Хлоя Чжао, Томас Вінтерберг і Лі Айзек Чан.
- У категорії "Найкраща жіноча роль" серед номінантів: Віола Девіс, Андра Дей, Ванесса Кірбі, Френсіс Макдорманд, Кері Малліган.
- За "Оскар" за найкращу чоловічу роль боротимуться: Різ Ахмед, Чедвік Боузман, Ентоні Хопкінс, Гері Олдман, Стівен Ян.
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