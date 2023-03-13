Режисер фільму присвятив статуетку Олексію Навальному і всім політв'язням.

На щорічній церемонії нагородження премії "Оскар" вручили нагороду за найкращий документальний фільм. Її отримала документальна кінокартина "Навальний".

Фільм розповідає про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального в 2020 році. Також у фільмі можна побачити історію його затримання.

Раніше фільм "Навальний" отримав премію BAFTA. Нагорода була отримана в такій же номінації.

Крім того, на церемонії "Оскара" виступила і дружина Навального - Юлія. Вона заявила, що її чоловік перебуває у в'язниці просто за те, що говорив правду.

"Мій чоловік перебуває у в'язниці просто за те, що захищав демократію. Олексію, я мрію про день, коли ти опинишся на волі, і наша країна буде вільною. Залишайся сильним, моє кохання", - сказала Навальна.

Фільм "Навальний" - трейлер та опис

Режисером фільму став канадець Деніл Роер. У документалці розповідається про отруєння російського опозиціонера Навального. У фільм увійшли фрагменти його інтерв'ю, а також бесіда з журналістом-розслідувачем Христо Грозєвим.

Все починається з того, що Навальному різко стає плозо в літаку. Після цього він впадає у важкий стан, його відправляють спочатку в лікарню російського міста Омськ, а потім в клініку в Німеччині. У фільмі також показані лікарі, які намагалися заперечувати, що опозиціонера отруїли. Вони стверджували, що він нібито отруївся їжею або спиртними напоями.

Далі у фільмі показано, як Навальний прийшов до тями. Йому повідомили, що його хотіли отруїти отрутою за типом "Новачка". Потім опозиціонер намагається зрозуміти, навіщо його хотіли вбити.

Документалка закінчується тим, що Навального заарештують, коли той повернувся в РФ. Прем'єра фільму відбулася 25 січня 2022 року на кінофестивалі "Санденс".

Нагадаємо, зірка "Все завжди і водночас" стала найкращою актрисою за версією "Оскар".

Вас також можуть зацікавити новини: