Повідомляється, що фільм "Топ Ган: Меверік" фінансував російський олігарх.

У ніч з 12 на 13 березня в Лос-Анджелесі відбудеться церемонія нагородження престижною кінопремією "Оскар". У числі номінантів на статуетку є і фільм "Топ Ган: Меверік".

Фільм, головну роль в якому зіграв Том Круз, номінований в шести категоріях. Однак його участь у премії опинилася під загрозою.

Світовий конгрес українців закликає вилучити "Топ Ган: Меверік" з усіх номінацій, оскільки він фінансувався російським бізнесменом Дмитром Риболовлєвим - людиною, наближеною до диктатора Володимира Путіна, який розв'язав війну в Україні.

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"Фільм був фінансований власником футбольного клубу Дмитром Риболовлєвим, російським олігархом, на якого накладені санкції в Україні. На відміну від оригінального фільму "Top Gun: Maverick" не містить ніяких прямих або непрямих посилань на Росію. Ми закликаємо Кіноакадемію відмовитися від російських грошей і утриматися від голосування за "Top Gun: Maverick" на 95-й церемонії вручення премії "Оскар", - повідомляє прес-служба Світового конгресу українців у Facebook.

Також українці закликали Академію публічно засудити війну в Україні, прямо на церемонії "Оскар".

Що відомо про фільм "Топ Ган: Меверік"

Це американський драматичний бойовик Джозефа Косінського з Томом Крузом у головній ролі. Світова прем'єра фільму відбулася 28 квітня 2022 року в Лас-Вегасі. Картина зайняла 12-е місце в списку найкасовіших фільмів за всю історію кінематографа.

У центрі сюжету Піт Мітчелл на прізвисько Меверік. Більше 30 років він залишається одним з найкращих пілотів ВМС. Він льотчик-випробувач, який обожнює свою роботу. За професіоналізм йому світить підвищення, але він всіляко протестує, адже це змусить його завжди залишатися на землі.

Одного разу він приступає до підготовки загону випускників "Топ Ган" для спецмісії. Серед них він зустрічає сина свого загиблого друга.

Раніше стали відомі всі номінанти на премію "Оскар-2023".

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