Оголошено повний список номінантів на Оскар 2023 / фото depositphotos.com

Оголошено повний список номінантів на найпрестижнішу кінопремію світу. Відомо, що щорічна церемонія Оскара відбудеться 12 березня в Лос-Анджелесі. 

Рекордсменом за кількістю номінацій (11) цього року став фільм "Все скрізь і відразу". У дев'яти номінаціях заявлені фільми "На Західному фронті без змін" і "Банши Інішерина". 

На звання кращого фільму претендують "Аватар 2", "Фабельмани" і "Топ Ган: Меверік". Також за Оскар боротиметься український фільм "Будинок зі скалок" - стрічка боротиметься за нагороду в номінації "Кращий документальний повнометражний фільм". Публікуємо повний список номінантів. 

Відео дня

Найкращий фільм

  • "Аватар: шлях води"
  • "Банши Інішерина"
  • "Елвіс"
  • "На Західному фронті без змін"
  • "Все скрізь і відразу"
  • "Фабельмани"
  • "Тар"
  • "Топ Ган: Меверік"
  • "Трикутник печалі"
  • "Кажуть жінки"

Кращий режисер

  • Мартін Макдона ("Банши Інішерина")
  • Ден Кван, Деніел Шейнерт ("Все скрізь і відразу")
  • Стівен Спілберг ("Фабельмани")
  • Тодд Філд ("Тар")
  • Рубен Естлунд ("Трикутник печалі")

Краща чоловіча роль

  • Остін Батлер ("Елвіс")
  • Колін Фаррелл ("Банши Інішерина")
  • Брендан Фрейзер ("Кит")
  • Білл Найі ("Жити")
  • Пол Мескаль ("Сонце моє")

Найкраща жіноча роль

  • Кейт Бланшетт ("Тар")
  • Мішель Йео ("Все скрізь і відразу")
  • Ана де Армас ("Блондинка")
  • Андреа Райсборо ("Заради Леслі")
  • Мішель Вільямс ("Фабельмани")

Краща чоловіча роль другого плану

  • Ке Хюі Куан ("Все скрізь і відразу")
  • Баррі Кеоган ("Банши Інішерина")
  • Брендан Глісон ("Банши Інішерина")
  • Брайан Тайрі Генрі ("Міст через озеро")
  • Джадд Гірш ("Фабельмани")

Краща жіноча роль другого плану

  • Анжела Бассетт ("Чорна пантера: Ваканда назавжди")
  • Хонг Чау ("Кит")
  • Керрі Кондон ("Банши Інішерина")
  • Джеймі Лі Кертіс ("Все скрізь і відразу")
  • Стефані Сюй ("Все скрізь і відразу")

Найкращий оригінальний сценарій

  • "Банши Інішерина"
  • "Все скрізь і відразу"
  • "Фабельмани"
  • "Тар"
  • "Трикутник печалі"

Найкращий адаптований сценарій

  • "На Західному фронті без змін"
  • "Дістати ножі: скляна цибулина"
  • "Жити"
  • "Топ Ган: Меверік"
  • "Жіночі плітки"

Кращі візуальні ефекти

  • "На Західному фронті без змін"
  • "Аватар: шлях води"
  • "Бетмен"
  • "Чорна пантера: Ваканда назавжди"
  • "Топ Ган: Меверік"

Найкраще музичне Доповнення

  • "На Західному фронті без змін"
  • "Аватар: шлях води"
  • "Бетмен"
  • "Елвіс"
  • "Топ Ган: Меверік"

Найкращий ігровий короткометражний фільм

  • "Прощання по-ірландськи"
  • "Івалу"
  • "Учениця"
  • "Нічна поїздка"
  • "Червона валіза"

Кращий дизайн

  • "На Західному фронті без змін"
  • "Аватар: шлях води"
  • "Вавілон"
  • "Елвіс"
  • "Фабельмани"

Кращий дизайн костюмів

  • "Вавілон"
  • "Чорна пантера: Ваканда назавжди"
  • "Елвіс"
  • "Все скрізь і відразу"
  • "Містер Гарріс їде в Париж"

Кращий оригінальний саундтрек

  • Naatu Naatu, ("RRR: Поруч реве революція")
  • Lift Me Up ("Чорна пантера: Ваканда назавжди")
  • Hold My Hand ("Топ Ган: Меверік")
  • This is a Life ("Все скрізь і відразу")
  • Applause ("Тепер разом")

Кращий саундтрек

  • "На Західному фронті без змін"
  • "Вавілон"
  • "Банши Інішерина"
  • "Все скрізь і відразу"
  • "Фабельмани"

Кращий грим і зачіски

  • "На Західному фронті без змін"
  • "Бетмен"
  • "Чорна пантера: Ваканда назавжди
  • "Елвіс"
  • "Кит"

Найкращий фільм іноземною мовою

  • "На Західному фронті без змін"
  • "Аргентина, 1985"
  • "Близький"
  • "Іа"
  • "Тихоня"

Кращий монтаж

  • "Банши Інішерина"
  • "Елвіс"
  • "Все скрізь і відразу"
  • "Тар"
  • "Топ Ган: Меверік"

Найкращий документальний фільм

Найкращий документальний короткометражний фільм

  • "Ефект Марти Мітчелл"
  • "Як вимірюється рік?"
  • "Заклиначі слонів"
  • "Вихід"
  • "Незнайомець біля воріт"

Краща операторська робота

  • "Тар"
  • "Елвіс"
  • "Імперія світла"
  • "На Західному фронті без змін"
  • "Бардо"

Кращий мультфільм

  • "Піноккіо Гільєрмо дель Торо"
  • "Марсель, черепашка в черевиках"
  • "Кіт у чоботях: останнє бажання"
  • "Я червонію"
  • "Морський монстр"

Кращий короткометражний мультфільм

  • "Хлопчик, Кріт, Лис і Кінь"
  • "Літаючий моряк"
  • "Продавці льоду"
  • "Мій рік членів"
  • "Страус сказав мені, що світ фальшивий, і я думаю, що вірю в це".

Нагадаємо, фільм Шона Пенна про Україну покажуть на Берлінале.

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