Церемонія нагородження найпрестижнішою кінопремією відбудеться 12 березня в Лос-Анджелесі.

Оголошено повний список номінантів на найпрестижнішу кінопремію світу. Відомо, що щорічна церемонія Оскара відбудеться 12 березня в Лос-Анджелесі.

Рекордсменом за кількістю номінацій (11) цього року став фільм "Все скрізь і відразу". У дев'яти номінаціях заявлені фільми "На Західному фронті без змін" і "Банши Інішерина".

На звання кращого фільму претендують "Аватар 2", "Фабельмани" і "Топ Ган: Меверік". Також за Оскар боротиметься український фільм "Будинок зі скалок" - стрічка боротиметься за нагороду в номінації "Кращий документальний повнометражний фільм". Публікуємо повний список номінантів.

Відео дня

Найкращий фільм

"Аватар: шлях води"

"Банши Інішерина"

"Елвіс"

"На Західному фронті без змін"

"Все скрізь і відразу"

"Фабельмани"

"Тар"

"Топ Ган: Меверік"

"Трикутник печалі"

"Кажуть жінки"

Кращий режисер

Мартін Макдона ("Банши Інішерина")

Ден Кван, Деніел Шейнерт ("Все скрізь і відразу")

Стівен Спілберг ("Фабельмани")

Тодд Філд ("Тар")

Рубен Естлунд ("Трикутник печалі")

Краща чоловіча роль

Остін Батлер ("Елвіс")

Колін Фаррелл ("Банши Інішерина")

Брендан Фрейзер ("Кит")

Білл Найі ("Жити")

Пол Мескаль ("Сонце моє")

Найкраща жіноча роль

Кейт Бланшетт ("Тар")

Мішель Йео ("Все скрізь і відразу")

Ана де Армас ("Блондинка")

Андреа Райсборо ("Заради Леслі")

Мішель Вільямс ("Фабельмани")

Краща чоловіча роль другого плану

Ке Хюі Куан ("Все скрізь і відразу")

Баррі Кеоган ("Банши Інішерина")

Брендан Глісон ("Банши Інішерина")

Брайан Тайрі Генрі ("Міст через озеро")

Джадд Гірш ("Фабельмани")

Краща жіноча роль другого плану

Анжела Бассетт ("Чорна пантера: Ваканда назавжди")

Хонг Чау ("Кит")

Керрі Кондон ("Банши Інішерина")

Джеймі Лі Кертіс ("Все скрізь і відразу")

Стефані Сюй ("Все скрізь і відразу")

Найкращий оригінальний сценарій

"Банши Інішерина"

"Все скрізь і відразу"

"Фабельмани"

"Тар"

"Трикутник печалі"

Найкращий адаптований сценарій

"На Західному фронті без змін"

"Дістати ножі: скляна цибулина"

"Жити"

"Топ Ган: Меверік"

"Жіночі плітки"

Кращі візуальні ефекти

"На Західному фронті без змін"

"Аватар: шлях води"

"Бетмен"

"Чорна пантера: Ваканда назавжди"

"Топ Ган: Меверік"

Найкраще музичне Доповнення

"На Західному фронті без змін"

"Аватар: шлях води"

"Бетмен"

"Елвіс"

"Топ Ган: Меверік"

Найкращий ігровий короткометражний фільм

"Прощання по-ірландськи"

"Івалу"

"Учениця"

"Нічна поїздка"

"Червона валіза"

Кращий дизайн

"На Західному фронті без змін"

"Аватар: шлях води"

"Вавілон"

"Елвіс"

"Фабельмани"

Кращий дизайн костюмів

"Вавілон"

"Чорна пантера: Ваканда назавжди"

"Елвіс"

"Все скрізь і відразу"

"Містер Гарріс їде в Париж"

Кращий оригінальний саундтрек

Naatu Naatu, ("RRR: Поруч реве революція")

Lift Me Up ("Чорна пантера: Ваканда назавжди")

Hold My Hand ("Топ Ган: Меверік")

This is a Life ("Все скрізь і відразу")

Applause ("Тепер разом")

Кращий саундтрек

"На Західному фронті без змін"

"Вавілон"

"Банши Інішерина"

"Все скрізь і відразу"

"Фабельмани"

Кращий грим і зачіски

"На Західному фронті без змін"

"Бетмен"

"Чорна пантера: Ваканда назавжди

"Елвіс"

"Кит"

Найкращий фільм іноземною мовою

"На Західному фронті без змін"

"Аргентина, 1985"

"Близький"

"Іа"

"Тихоня"

Кращий монтаж

"Банши Інішерина"

"Елвіс"

"Все скрізь і відразу"

"Тар"

"Топ Ган: Меверік"

Найкращий документальний фільм

"Все, що дихає"

"Вулкан кохання"

"Вся краса і кровопролиття"

"Будинок зі скалок"

"Навальний"

Найкращий документальний короткометражний фільм

"Ефект Марти Мітчелл"

"Як вимірюється рік?"

"Заклиначі слонів"

"Вихід"

"Незнайомець біля воріт"

Краща операторська робота

"Тар"

"Елвіс"

"Імперія світла"

"На Західному фронті без змін"

"Бардо"

Кращий мультфільм

"Піноккіо Гільєрмо дель Торо"

"Марсель, черепашка в черевиках"

"Кіт у чоботях: останнє бажання"

"Я червонію"

"Морський монстр"

Кращий короткометражний мультфільм

"Хлопчик, Кріт, Лис і Кінь"

"Літаючий моряк"

"Продавці льоду"

"Мій рік членів"

"Страус сказав мені, що світ фальшивий, і я думаю, що вірю в це".

Нагадаємо, фільм Шона Пенна про Україну покажуть на Берлінале.

Вас також можуть зацікавити новини: