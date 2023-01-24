Оголошено повний список номінантів на найпрестижнішу кінопремію світу. Відомо, що щорічна церемонія Оскара відбудеться 12 березня в Лос-Анджелесі.
Рекордсменом за кількістю номінацій (11) цього року став фільм "Все скрізь і відразу". У дев'яти номінаціях заявлені фільми "На Західному фронті без змін" і "Банши Інішерина".
На звання кращого фільму претендують "Аватар 2", "Фабельмани" і "Топ Ган: Меверік". Також за Оскар боротиметься український фільм "Будинок зі скалок" - стрічка боротиметься за нагороду в номінації "Кращий документальний повнометражний фільм". Публікуємо повний список номінантів.
Найкращий фільм
- "Аватар: шлях води"
- "Банши Інішерина"
- "Елвіс"
- "На Західному фронті без змін"
- "Все скрізь і відразу"
- "Фабельмани"
- "Тар"
- "Топ Ган: Меверік"
- "Трикутник печалі"
- "Кажуть жінки"
Кращий режисер
- Мартін Макдона ("Банши Інішерина")
- Ден Кван, Деніел Шейнерт ("Все скрізь і відразу")
- Стівен Спілберг ("Фабельмани")
- Тодд Філд ("Тар")
- Рубен Естлунд ("Трикутник печалі")
Краща чоловіча роль
- Остін Батлер ("Елвіс")
- Колін Фаррелл ("Банши Інішерина")
- Брендан Фрейзер ("Кит")
- Білл Найі ("Жити")
- Пол Мескаль ("Сонце моє")
Найкраща жіноча роль
- Кейт Бланшетт ("Тар")
- Мішель Йео ("Все скрізь і відразу")
- Ана де Армас ("Блондинка")
- Андреа Райсборо ("Заради Леслі")
- Мішель Вільямс ("Фабельмани")
Краща чоловіча роль другого плану
- Ке Хюі Куан ("Все скрізь і відразу")
- Баррі Кеоган ("Банши Інішерина")
- Брендан Глісон ("Банши Інішерина")
- Брайан Тайрі Генрі ("Міст через озеро")
- Джадд Гірш ("Фабельмани")
Краща жіноча роль другого плану
- Анжела Бассетт ("Чорна пантера: Ваканда назавжди")
- Хонг Чау ("Кит")
- Керрі Кондон ("Банши Інішерина")
- Джеймі Лі Кертіс ("Все скрізь і відразу")
- Стефані Сюй ("Все скрізь і відразу")
Найкращий оригінальний сценарій
- "Банши Інішерина"
- "Все скрізь і відразу"
- "Фабельмани"
- "Тар"
- "Трикутник печалі"
Найкращий адаптований сценарій
- "На Західному фронті без змін"
- "Дістати ножі: скляна цибулина"
- "Жити"
- "Топ Ган: Меверік"
- "Жіночі плітки"
Кращі візуальні ефекти
- "На Західному фронті без змін"
- "Аватар: шлях води"
- "Бетмен"
- "Чорна пантера: Ваканда назавжди"
- "Топ Ган: Меверік"
Найкраще музичне Доповнення
- "На Західному фронті без змін"
- "Аватар: шлях води"
- "Бетмен"
- "Елвіс"
- "Топ Ган: Меверік"
Найкращий ігровий короткометражний фільм
- "Прощання по-ірландськи"
- "Івалу"
- "Учениця"
- "Нічна поїздка"
- "Червона валіза"
Кращий дизайн
- "На Західному фронті без змін"
- "Аватар: шлях води"
- "Вавілон"
- "Елвіс"
- "Фабельмани"
Кращий дизайн костюмів
- "Вавілон"
- "Чорна пантера: Ваканда назавжди"
- "Елвіс"
- "Все скрізь і відразу"
- "Містер Гарріс їде в Париж"
Кращий оригінальний саундтрек
- Naatu Naatu, ("RRR: Поруч реве революція")
- Lift Me Up ("Чорна пантера: Ваканда назавжди")
- Hold My Hand ("Топ Ган: Меверік")
- This is a Life ("Все скрізь і відразу")
- Applause ("Тепер разом")
Кращий саундтрек
- "На Західному фронті без змін"
- "Вавілон"
- "Банши Інішерина"
- "Все скрізь і відразу"
- "Фабельмани"
Кращий грим і зачіски
- "На Західному фронті без змін"
- "Бетмен"
- "Чорна пантера: Ваканда назавжди
- "Елвіс"
- "Кит"
Найкращий фільм іноземною мовою
- "На Західному фронті без змін"
- "Аргентина, 1985"
- "Близький"
- "Іа"
- "Тихоня"
Кращий монтаж
- "Банши Інішерина"
- "Елвіс"
- "Все скрізь і відразу"
- "Тар"
- "Топ Ган: Меверік"
Найкращий документальний фільм
- "Все, що дихає"
- "Вулкан кохання"
- "Вся краса і кровопролиття"
- "Будинок зі скалок"
- "Навальний"
Найкращий документальний короткометражний фільм
- "Ефект Марти Мітчелл"
- "Як вимірюється рік?"
- "Заклиначі слонів"
- "Вихід"
- "Незнайомець біля воріт"
Краща операторська робота
- "Тар"
- "Елвіс"
- "Імперія світла"
- "На Західному фронті без змін"
- "Бардо"
Кращий мультфільм
- "Піноккіо Гільєрмо дель Торо"
- "Марсель, черепашка в черевиках"
- "Кіт у чоботях: останнє бажання"
- "Я червонію"
- "Морський монстр"
Кращий короткометражний мультфільм
- "Хлопчик, Кріт, Лис і Кінь"
- "Літаючий моряк"
- "Продавці льоду"
- "Мій рік членів"
- "Страус сказав мені, що світ фальшивий, і я думаю, що вірю в це".
Нагадаємо, фільм Шона Пенна про Україну покажуть на Берлінале.