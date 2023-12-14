В український прокат фільм вийде 14 березня 2024 року.

Кінокомпанія DreamWorks Animation представила перший трейлер анімаційної пригодницької комедії "Панда Кунг-Фу 4" (Kung Fu Panda 4), що стане продовженням хітової франшизи.

За сюжетом нового фільму, здобувши три перемоги над лиходіями світового рівня завдяки неперевершеній відвазі та шаленим навичкам бойових мистецтв, легендарному воїну По нарешті світить відпочинок. Точніше, він мусить стати Духовним лідером Долини Миру.

Режисером фільму виступив відомий американський мультиплікатор Майк Мітчелл, який раніше зняв такі анімаційні стрічки, як "Тролі", "Шрек назавжди", "Елвін та бурундуки 3" та "Lego Фільм 2".

В оригінальній озвучці до озвучування панди По повернувся Джек Блек, а Дастін Гоффман знову дав свій голос наставнику головного героя – майстеру Шифу.

Серед нових голосів в касті – Аквафіна ("Шан-Чі та легенда десяти кілець", "Ренфілд"), яка озвучила лисицю Чжень, нову спільницю головного героя, та Віола Девіс ("Вдови", "Загін самогубців", "Ейр), якій дісталася роль злодійки Хамелеона.

Також до озвучування персонажів фільму долучилися Іян Макшейн (серіал "Американські боги", франшиза "Джон Вік"), Джонатан Ке Кван ("Все завжди і водночас", "Індіана Джонс і Храм Долі", серіал "Локі") та Браян Кренстон (серіал "Пуститися берега", фільми "Драйв", "Арго").

Як повідомили у прес-службі B&H film distribution, в український прокат фільм вийде 14 березня 2024 року.

Франшиза "Панда Кунг-Фу" – що відомо

Перший фільм франшизи "Панда Кунг-Фу" вийшов у 2008 році. Він отримав позитивні відгуки критиків, був номінований на "Оскар", а також вийвився одним з найбільш касово успішних фільмів року.

Продовження франшизи вийшли у 2011 та 2016 роках. Крім того, в рамках франшизи випустили кілька короткометражок і анімаційний серіал.

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