Джемілєв не буде себе висувати?

Народний депутат України, діючий лідер Меджлісу кримськотатарського народу Мустафа ДЖЕМІЛЄВ не має наміру висувати свою кандидатуру на майбутніх виборах голови Меджлісу.

Як передає УНІАН, про це він заявив журналістам у Сімферополі перед відкриттям першої сесії V Курултаю кримських татар.

М.ДЖЕМІЛЄВ нагадав, що на кожному новому Курултаї обирається новий голова кримськотатарського Меджлісу. «Цього разу я не хочу висувати свою кандидатуру, а, відповідно до регламенту Курултаю, самовідводи не обговорюються», – заявив М.ДЖЕМІЛЄВ, додавши, що має бути змінюваність керівних кадрів. «Я вже три терміни віддав, 16 років – цього достатньо», – вважає він.

М.ДЖЕМІЛЄВ також зазначив, що йому досить важко суміщати одночасно обов`язки народного депутата й голови Меджлісу. «Коли Рефат ЧУБАРОВ (перший заступник голови Меджлісу – УНІАН) був депутатом разом зі мною, я був спокійний – все, що пов`язане з роботою Верховної Ради по кримських татарах, робив він, а я тут працював. Але так вийшло, що цього разу від кримських татар тільки один народний депутат», – сказав М.ДЖЕМІЛЄВ.