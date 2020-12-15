Прем'єра другого сезону популярного серіалу почалася 14 грудня.

14 грудня вийшли в ефір дві перші серії серіалу "Перші ластівки: Zалежні". Це другий сезон популярного серіалу "Перші ластівки" в жанрі трилера, детектива і підліткової драми.

Перший сезон вийшов у листопаді 2019 року. Він отримав велику популярність в Україні і був визнаний кращим українським міні-серіалом. Сюжет серіалу розповідав про розслідування вбивства школярки її однокласницями. А 2 березня Новий канал оголосив, що серіал продовжиться на другий сезон.

"Перші ластівки: Zалежні" - основна інформація

У продовженні серіалу творці серіалу відмовляться від формату першого сезону і розкажуть зовсім іншу історію. Головні ролі виконають зірки першого сезону - тепер вони зіграють не школярів, а студентів журфаку.

Назва сезону говорить про те, що кожен герой серіалу буде залежний від чого-небудь. Спочатку глядачеві покажуть героя у звичному образі, а потім розкриють нові сторони його особистості.

Серіал виходитиме в ефір на Новому каналі, а пізніше стане доступний на Ютубі та інших сайтах. Планується 8 серій, які повинні вийти в грудні.

"Перші ластівки: Zалежні" - сюжет серіалу

Студенти журфаку живуть своїм звичайним життям: ходять на пари, закохуються, влаштовують вечірки і підробляють після навчання. Звичайне життя університету перериває вбивство - в туалеті знайшли тіло студента Івана Кожуха. Поліція вважає, що хлопець вчинив самогубство, а тому швидко закриває справу. А ось викладачка Кіра Зотова переконана, що це вбивство. Вона хоче розслідувати цю справу разом з деякими студентами.

Актори серіалу "Перші ластівки: Zалежні"

Вікторія Литвиненко - викладачка Кіра Зотова. Майстер журналістських розслідувань. Таємно любить одягатися в латекс і проводить ніч з одним із студентів, не знаючи, хто він. Ініціює розслідування з пошуку вбивці студента. У першому сезоні грала Ольгу Макарову.

- викладачка Кіра Зотова. Майстер журналістських розслідувань. Таємно любить одягатися в латекс і проводить ніч з одним із студентів, не знаючи, хто він. Ініціює розслідування з пошуку вбивці студента. У першому сезоні грала Ольгу Макарову. Олександр Рудинський - студент Олексій Сметанін. Хлопець з бідної сім'ї, який підробляє кур'єром вночі, щоб оплатити навчання. У першому сезоні грав Ніка Маслова.

- студент Олексій Сметанін. Хлопець з бідної сім'ї, який підробляє кур'єром вночі, щоб оплатити навчання. У першому сезоні грав Ніка Маслова. Максим Самчик - студент і боєць без правил Влад Якименко. Раніше зіграв Федю і Сашу Макарових.

- студент і боєць без правил Влад Якименко. Раніше зіграв Федю і Сашу Макарових. Олег Гоцуляк - вбитий хлопець Іван Кожух.

- вбитий хлопець Іван Кожух. Таїсія-Оксана Щурук - студентка Альбіна Харткіпер. Знімає блог, в якому роздягається на камеру. У першому сезоні відома як Катя Щаслива.

Анастасія Рула - скромниця з багатодітної сім'ї Єва Чечель.

- скромниця з багатодітної сім'ї Єва Чечель. Максим Девізоров - Назар Левицький. У першому сезоні був Денисом Денисенко.

- Назар Левицький. У першому сезоні був Денисом Денисенко. Олександр Бегма - Єгор Калита. Антон Щасливий з першого сезону.

- Єгор Калита. Антон Щасливий з першого сезону. Анастасія Пустовіт – Карина Вознюк

– Карина Вознюк Роман Ясиновський – Семен

– Семен Олена Стефанська

Віталій Салій

Ада Роговцева

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Автор: Катерина Пулатова