В широкий український прокат фільм вийде 16 листопада 2023 року.

Вийшов перший трейлер українського художньо-документального фільму "Перший код", присвяченого українській ІТ-сфері та її участі у кібервійні проти Росії.

"Перший код" – це історія-подорож у часі: вона розпочинається ще з 50-х років – від створення українськими інженерами першого комп’ютера – й триває до сьогодення, коли ІТ-сектор став не лише потужною індустрією, а й важливим фронтом у війні з Росією. Кінострічка розповідає про реальну боротьбу з ворогом IT-спеціалістів, які об'єдналися у 300-тисячне віртуальне військо, та звичайних людей, що змогли протистояти ворогу за допомогою смартфонів.

Кожен глядач почує історії про створення кібер-військ з уст найвпливовіших людей світу. Зокрема від міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова – про те, яку роль зіграв кожен українець у кібер-війні.

Як стверджують творці фільму, продюсер Владислав Савченко та режисер Артур Лерман, "Перший код" зроблений на рівні Голлівуду, в форматі документальної драми. Це кіно на основі інформації з публічних джерел та розмов із фаундерами IT-компаній. Він містить документальні розповіді з перших вуст про те, як зароджувалася українська IT-сфера, та художні сцени відтворення подій, що передають емоції від часів 90-х і до сьогодні.

"Перший код" вже встиг стати не просто фільмом, а справжньою візитівкою української ІТ-сфери з бюджетом понад 500 тисяч доларів. Стрічка вже зібрала багато позитивних відгуків та рецензій під час закритих показів у Варшаві, Лондоні, Берліні, Барселоні, Лісабоні, Нью-Йорку, Лос-Анджелесі та Сан-Франциско.

В широкий український прокат фільм вийде 16 листопада 2023 року.

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