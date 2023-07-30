Наразі потік інформації, зокрема й конфіденційної, триває.

Моряки Військово-морського флоту Російської Федерації отримали хакерське "привітання" зі святом, яке містило "троянську" програму.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

"Військових моряків армії окупанта особливим чином привітали з днем ВМС РФ. Попередньо українські хакери до російських систем масової розсилки повідомлень (рекламний spam)", - зазначили у розвідці.

Так, російські моряки, зокрема й командири ВМС РФ, отримали повідомлення на месенджери Viber, Telegram та WhatsApp.

"Моряки сердечно дякували за привітання і лише потім відкривали зазначене відео. Саме "привітання" містило відео з атаками на російські військові кораблі, в тому числі на крейсер "Москва", - розповіли у ГУР.

У цих повідомленнях містилася "троянська" програма, яка знімає інформацію з телефонів та перенаправляє її на українські сервери. Наразі потік інформації, зокрема й конфіденційної, продовжується.

"Одночасно зламано сервери трьох російських урядових сайтів. В тому числі сайт "Євразійського економічного союзу" (https://digital.eaeunion.org/extranet/). На них також було розміщеної згадане відео і отримано доступ до закритої інформації", - йдеться у повідомленні.

Що передувало

Як повідомляв УНІАН, раніше у Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України повідомили, що російські хакери полюють на персональні дані українців. Фішинг залишається улюбленою тактикою росіян.

Також нещодавно Центр національного спротиву наголошував, що російські силовики таємно встановлюють шпигунське програмне забезпечення на смартфони українців. Йдеться про пристрої осіб, які перетинають кордон з Росією.

Таке програмне забезпечення дозволяє віддалено керувати пристроєм. Також за допомогою цих програм російські силовики можуть отримати доступ до геолокації та файлів.

Випадки встановлення були зафіксовані, зокрема й на смартфонах українців, які в’їжджали до Росії з країн Європейського Союзу.

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