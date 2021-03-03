Композицію розкритикували за "провокаційний та неприйнятний зміст тексту", який став втіленням "жахливої субкультури".

Священний синод Кіпрської православної церкви закликав не допустити участі в конкурсі Євробачення-2021 композиції El Diablo («Диявол») грецької співачки Елени Цагріну.

Заява синоду опублікована на сайті церкви.

Читайте такожПлан B: стало відомо, в якому форматі пройде Євробачення 2021Пісню розкритикували за «провокаційний і неприйнятний зміст тексту», який став втіленням «жахливої субкультури».

«Кожен день ми отримуємо цілу серію послань з реакцією тисяч наших побратимів, які висловлюють своє виправдане невдоволення даною піснею та тим, яким чином її обрали», - зазначено в заяві.

Також стверджується, що пісня йде врозріз з «грецькими та православними традиціями» народу та руйнує «моральні підвалини країни», виправдовуючи «підпорядкування дияволу і заохочуючи поклоніння йому».

Дану пісню вибрала місцева телерадіомовна корпорація CyBC (RIK). Там заявили, що не збираються її міняти.

Євробачення-2021: що відомо

Конкурс відбудеться в Роттердамі в травні.

Півфінали пройдуть 18 і 20 травня, а фінал – 22 травня.

Результати жеребкування півфіналів скасованого конкурсу залишаються в силі.

Для участі в шоу всі переможці відборів повинні представити нові пісні. Від України на конкурс поїде група Go_A з піснею «Шум».

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Автор: Катерина Шварц