Творець "Пісочного чоловіка" Ніл Гейман натякнув, що у новому сезон Морфей продовжить вирішувати проблеми зі своїми братами і сестрами.

Після тривалих роздумів і переговорів Netflix все ж вирішив випустити другий сезон фентезі-серіалу "Пісочний чоловік" (The Sandman), знятого за однойменною серією коміксів британського письменника Ніла Геймана.

"Морфея та інших ще чекають дивовижні історії... Тепер настав час повернутися до роботи. Зрештою, попереду сімейний обід. А Люцифер чекає, коли Морфей повернеться в пекло...", – йдеться в заяві Геймана, оприлюдненій на сторінці Netflix в Instagram.

Як пише Variety, в Netflix обіцяють "розширення світу Пісочного чоловіка" у 2 сезоні, проте кількість епізодів в ньому і подробиці сюжету поки тримаються в секреті.

"Пісочний чоловік" – про що йшла мова в 1 сезоні серіалу

1 сезон "Пісочного чоловіка", що складається з 10 епізодів, вийшов на Netflix 5 серпня 2022 року. В його основу лягла однойменна серія коміксів британського письменника Ніла Геймана, що виходили в 1989-1996 роках на DC Comics. Він же працював і над сценарієм до серіалу.

У центрі сюжету "Пісочного чоловіка" – безсмертний повелитель царства снів Морфей, роль якого виконує англійський актор Том Старрідж, відомий за фільмами "Рок-хвиля", "В дорозі" і серіалу "Порожня корона".

Події сезону починаються в 1916 році, коли Морвей потрапляє в полон до окультиста Родеріка Берджесса (Чарльз Денс з "Гри престолів"). Через 105 років герой виривається на свободу і виявляє, що за роки його відсутності Королівство снів занепало. Протягом першого сезону Морфей прагне відновити баланс і приборкати кошмари, що вирвалися на свободу, серед яких – Коринфіан (Бойд Холбрук з "Нарко"), що тероризує людей заради задоволення.

Також важливу роль в сюжеті грають брати і сестри Морфея – Семеро безмежних. Серед них – володар пекла Люцифер (Гвендолін Крісті з "Гри престолів"), Смерть (Кірбі Хауелл-Баптист з "Круелли") і Бажання (Мейсон Александер Парк з "Ковбой Бібоп"). Частина глядачів скаржилася, що в першому сезоні ці персонажі були представлені занадто розмазано, можливо, у другому сезоні їх розкриють краще.

"Пісочний чоловік" миттєво став хітом і майже два місяці тримався в лідерах серед усіх онлайн-серіалів. 19 серпня несподівано був випущений додатковий епізод "Пісочного чоловіка" із зірковими гостями, що ще більше підвищило популярність серіалу.

Однак сам Гейман висловив занепокоєння з приводу перспектив другого сезону, побоюючись, що великої кількості глядачів шоу може бути недостатньо для Netflix, щоб виправдати випуск продовження. "Пісочний чоловік – це дуже дороге шоу", – написав автор.

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