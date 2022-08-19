В 11-му епізоді серіалу засвітилися Сандра О, Джеймс Макевой, Девід Теннант і Майкл Шин.

19 серпня 2022 року стрімінговий сервіс Netflix випустив 11-й бонусний епізод фентезі-серіалу "Пісочний чоловік" (The Sandman), в якому засвітилися відразу кілька великих зірок кіно і телебачення.

Як пише Variety, зокрема, в новому епізоді засвітилися Сандра О ("Анатомія Грей", "Вбиваючи Єву"), Джеймс Макевой ("Люди Ікс", "Спліт", "Атомна блондинка"), Девід Теннант ("Доктор Хто", "Джессіка Джонс") і Майкл Шин ("Інший світ", "Добрі передвісники").

Відзначається, що епізод під назвою A Dream of a Thousand Cats/Calliope вийшов комбінованим: частина A Dream of a Thousand Cats знята в анімаційному форматі, а частина Calliope – в ігровому.

Зазначимо, основні 10 епізодів серіалу "Пісочний чоловік", знятого за однойменною серією коміксів британського письменника Ніла Геймана, що виходили в 1989-1996 роках на DC Comics, вийшли на Netflix 5 серпня 2022 року. Вже через три дні після релізу серіал очолив рейтинги сервісу за кількістю переглядів. Критики дали фільму в цілому позитивні відгуки, особливо відзначивши візуальну частину і аткерскую гру Тома Старріджа, який виконав головну роль.

У центрі сюжету серіалу – повелитель царства снів Морфей. Після більш ніж сотні років в полоні, йому вдається вирватися на свободу в сучасному світі. Тепер йому доведеться рятувати своє королівство, практично зруйноване за час його відсутності, а також приборкати жахи, що вирвалися в реальний світ.

На даний момент Netflix ще не робив заяв, чи буде у серіалу другий сезон, але такий варіант допускається.

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